Богомолов влаштував Собчак сцену ревнощів через інтимне фото

Російська телеведуча Ксенія Собчак зізналася, що її чоловік, режисер Костянтин Богомолов, приревнував її через інтимний знімок іншого чоловіка в її телефоні.

Про це знаменитість розповіла під час інтерв'ю з Катериною Варнавою для свого YouTube-шоу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов hellomagazine.com

Так, як зізналася Собчак, чоловіки ніколи не надсилали їй свої оголені фото. Проте одного разу вона отримала від одного шанувальника фотографію інтимного характеру. За словами телеведучої, вона досі зберігає її в телефоні.

кадр з відео

На питання Варнави, як Богомолов ставиться до цього, Ксенія зізналася, що чоловік, побачивши знімок, влаштував їй сцену ревнощів.

"Так, я його розіграла. Що це?, – Ой, не можу розповідати..., – Ні, ну що це?, – Не питай... Загалом, була п'ятихвилинка ревнощів", – згадує Собчак.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак збентежила шанувальників своїм новим фото. Так, на ньому зірка позувала з косметичною маскою на обличчі, яка була болотно-зеленого кольору.

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