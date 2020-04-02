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2 квітня • оновлено в 12:57
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Богомолов поскаржився на інтимне життя з Собчак: що трапилося

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Російський режисер Костянтин Богомолов поскаржився, що його дружина, телеведуча Ксенія Собчак, ігнорує його в ліжку.

Таке зізнання режисер зробив на своїй сторінці в Instagram в stories.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

hellomagazine.com

Так, у соцмережі Богомолов опублікував фотографію, на якій показав, як вони проводять час увечері в спальні. У кадрі Собчак сидить в ліжку і зосередженно дивиться в мобільний телефон.

"Такий ось романтичний вечір", – коротко підписав фото Богомолов.

Богомолов поскаржився на інтимне життя з Собчак: що трапилося

Instagram @ konbog75

Однак, як виявилося, такий пост Костянтин зробив у помсту дружині. Декількома годинами раніше Ксенія опублікувала в stories відео, на якому показала Богомолова, який заснув на дивані. При цьому, сама телеведуча позує із зачіскою та макіяжем.

"Романтичний вечір він такий", – написала тоді Собчак.

Богомолов поскаржився на інтимне життя з Собчак: що трапилося

Instagram @xenia_sobchak

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мати Ксенії Собчак Людмила Нарусова назвала дочку і її чоловіка, режисера Костянтина Богомолова "тупими" і звинуватила їх в пияцтві.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Костянтин Богомолов Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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an and
an and
А зачем они это постят? Муж и жена..друг друга в постели в сеть выкладывают! Это либо извращённая игра такая, либо им лечиться надо серьезно!
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