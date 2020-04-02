Богомолов поскаржився на інтимне життя з Собчак: що трапилося

Російський режисер Костянтин Богомолов поскаржився, що його дружина, телеведуча Ксенія Собчак, ігнорує його в ліжку.
Таке зізнання режисер зробив на своїй сторінці в Instagram в stories.
Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов
hellomagazine.com
Так, у соцмережі Богомолов опублікував фотографію, на якій показав, як вони проводять час увечері в спальні. У кадрі Собчак сидить в ліжку і зосередженно дивиться в мобільний телефон.
"Такий ось романтичний вечір", – коротко підписав фото Богомолов.
Instagram @ konbog75
Однак, як виявилося, такий пост Костянтин зробив у помсту дружині. Декількома годинами раніше Ксенія опублікувала в stories відео, на якому показала Богомолова, який заснув на дивані. При цьому, сама телеведуча позує із зачіскою та макіяжем.
"Романтичний вечір він такий", – написала тоді Собчак.
Instagram @xenia_sobchak
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мати Ксенії Собчак Людмила Нарусова назвала дочку і її чоловіка, режисера Костянтина Богомолова "тупими" і звинуватила їх в пияцтві.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.