Богомолов поскаржився на інтимне життя з Собчак: що трапилося

Російський режисер Костянтин Богомолов поскаржився, що його дружина, телеведуча Ксенія Собчак, ігнорує його в ліжку.

Таке зізнання режисер зробив на своїй сторінці в Instagram в stories.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов hellomagazine.com

Так, у соцмережі Богомолов опублікував фотографію, на якій показав, як вони проводять час увечері в спальні. У кадрі Собчак сидить в ліжку і зосередженно дивиться в мобільний телефон.

"Такий ось романтичний вечір", – коротко підписав фото Богомолов.

Instagram @ konbog75

Однак, як виявилося, такий пост Костянтин зробив у помсту дружині. Декількома годинами раніше Ксенія опублікувала в stories відео, на якому показала Богомолова, який заснув на дивані. При цьому, сама телеведуча позує із зачіскою та макіяжем.

"Романтичний вечір він такий", – написала тоді Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мати Ксенії Собчак Людмила Нарусова назвала дочку і її чоловіка, режисера Костянтина Богомолова "тупими" і звинуватила їх в пияцтві.

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