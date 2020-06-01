Богомолов показав голі груди Собчак: пікантне фото

Російський режисер Костянтин Богомолов показав фото своєї дружини, ведучої Ксенії Собчак, на якому вона позувала оголеною по пояс.

Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому Собчак стояла спиною до камери, прикривши голі груди рукою.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак Фото: ru.hellomagazine.com

Ксенія Собчак Фото: instagram/konbog75

У коментарях користувачі по-різному відреагували на пост Богомолова. Одні оцінили знімок позитивно і почали писати компліменти на адресу ведучої. Інші ж розкритикували виставлене напоказ голе тіло Собчак.

"Ніжність", "Неймовірно красиво", "Ксенія дуже сексуальна", "У мене спина красивіша, хоча я старша на 10 років", "Вушка спанієля висять", "Гидота якась", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча і співачка Ольга Бузова випустила кліп на свою нову пісню "Давай останемся дома", в якому засвітила гарячий поцілунок Ксенії Собчак і Костянтина Богомолова.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.