Головна Новини
1 червня • оновлено в 21:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Богомолов показав голі груди Собчак: пікантне фото

5.8т
Читати матеріал російською

Російський режисер Костянтин Богомолов показав фото своєї дружини, ведучої Ксенії Собчак, на якому вона позувала оголеною по пояс.

Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому Собчак стояла спиною до камери, прикривши голі груди рукою.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Фото: ru.hellomagazine.com

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Фото: instagram/konbog75

У коментарях користувачі по-різному відреагували на пост Богомолова. Одні оцінили знімок позитивно і почали писати компліменти на адресу ведучої. Інші ж розкритикували виставлене напоказ голе тіло Собчак.

"Ніжність", "Неймовірно красиво", "Ксенія дуже сексуальна", "У мене спина красивіша, хоча я старша на 10 років", "Вушка спанієля висять", "Гидота якась", – написали люди.

Богомолов показав голі груди Собчак: пікантне фото
Богомолов показав голі груди Собчак: пікантне фото
Богомолов показав голі груди Собчак: пікантне фото
Богомолов показав голі груди Собчак: пікантне фото
Богомолов показав голі груди Собчак: пікантне фото
Богомолов показав голі груди Собчак: пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча і співачка Ольга Бузова випустила кліп на свою нову пісню "Давай останемся дома", в якому засвітила гарячий поцілунок Ксенії Собчак і Костянтина Богомолова.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Костянтин Богомолов Ксенія Собчак
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
7
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги