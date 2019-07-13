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"Богиня викриття пропаганди" блиснула на червоній доріжці в Одесі: яскраві фото

22.7т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво пройшлася по червоній доріжці на церемонії відкриття 10-го щорічного Міжнародного Одеського кінофестивалю.

Селебріті також стала ведучою церемонії офіційного відкриття (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця сторінки).

"Яніна Соколова відкрила Odesa International Film Festival. Як вам наша богиня викриття пропаганди на червоній доріжці? ", - запитали на сторінці Facebook шоу "Вечір з Яніною Соколовою".

Яніна Соколова

Яніна Соколова

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Провідну прикрасили не тільки метелики

Думська

Яніна Соколова

Яніна Соколова

FB Вечір з Яніною Соколовою

Яніна Соколова

Яніна Соколова

FB Вечір з Яніною Соколовою

Яніна Соколова

Яніна Соколова

FB Вечір з Яніною Соколовою

Яніна Соколова

Яніна Соколова

FB Вечір з Яніною Соколовою

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Шанувальники в соцмережі також згадали деякі образи Соколової в минулі роки кінофестивалю.

Лук ведучої на фестивалі кілька років тому

Лук ведучої на фестивалі кілька років тому

FB Vad Vasilenko

Соколова на кінофестивалі раніше

Соколова на кінофестивалі раніше

FB Vad Vasilenko

Яніна на ОМКФ

Яніна на ОМКФ

FB Vad Vasilenko

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 12 липня, в Одесі відкрився ювілейний, 10-ий щорічний міжнародний кінофестиваль. Захід триватиме до 20 числа, а одним з найбільш очікуваних гостей є актриса Катрін Деньов.

У мережі вже з'явилися перші фото з червоної доріжки. Перші зірки і місцеві чиновники вже встигли покрасуватися. Деякі зірки фестивалю здивували дивним вбранням, але Яніни Соколової серед них немає.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна Одеса
Теги
кінофестиваль кіно
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
"Богиня"!!!))) "Обоз" троллит свою подзаборную "звезду" по полной!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Может статьи и репортажи у нее нормальные но вот внешние данные ноль полный(((
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
шла и материлась...сиськи то страшные какие,брррр...
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