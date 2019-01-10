''Богиня краси'': Астаф'єва захопила мережу фото в купальнику

Українська співачка, актриса й екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала знімок, на якому зображена в купальнику.

Фото опубліковано в Instagram-акаунті Астаф'євої. На ньому вона позує в басейні. Шанувальники співачки прийшли в захват від її знімка, зазначивши, що вона прекрасно виглядає.

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

"Дашо, ти крутіша всіх нинішніх богинь шоу бізнесу! Твій шарм, простота характеру, почуття гумору, та ще з такою зовнішністю", - пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала пікантні фото, де блиснула на камеру пишними грудьми.

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