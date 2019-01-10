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''Богиня краси'': Астаф'єва захопила мережу фото в купальнику

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Українська співачка, актриса й екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала знімок, на якому зображена в купальнику.

Фото опубліковано в Instagram-акаунті Астаф'євої. На ньому вона позує в басейні. Шанувальники співачки прийшли в захват від її знімка, зазначивши, що вона прекрасно виглядає.

''Богиня краси'': Астаф'єва захопила мережу фото в купальнику

instagram.com/da_astafieva

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''Богиня краси'': Астаф'єва захопила мережу фото в купальнику

instagram.com/da_astafieva

"Дашо, ти крутіша всіх нинішніх богинь шоу бізнесу! Твій шарм, простота характеру, почуття гумору, та ще з такою зовнішністю", - пишуть у мережі.

''Богиня краси'': Астаф'єва захопила мережу фото в купальнику
''Богиня краси'': Астаф'єва захопила мережу фото в купальнику
''Богиня краси'': Астаф'єва захопила мережу фото в купальнику
''Богиня краси'': Астаф'єва захопила мережу фото в купальнику
''Богиня краси'': Астаф'єва захопила мережу фото в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала пікантні фото, де блиснула на камеру пишними грудьми.

Секс-бомба активно гастролює містами України з виставою "Чоловік нарозхват". У InstaStories зірка позувала в еротичній білизні, показавши свій шикарний бюст.

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