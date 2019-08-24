"Богема!" Абсолютно гола Астаф'єва захопила фанатів

Екс-учасниця гурту NikitA Даша Астаф'єва, яка любить балувати шанувальників своїми відвертими знімками, знялася в черговій фотосесії.

На цей раз вона вийшла сексуальною і естетичною. Деякі кадри зі зйомки 34-річна зірка розмістила на своїй сторінці у Instagram.

"Мені складно сказати, що такий образ для мене новий, так як моя кар'єра фотомоделі почалася саме з таких, характерних зйомок. Тому, мені було приємно і трохи навіть тривожно повертатися до витоків, адже характерна зйомка – це завжди кіно. Я вважаю, що такі проекти нагадують нам про дуже важливе у сьогоднішньому світі – про почерк творця і цінності унікальності", – підписала одне з фото Астаф'єва.

На знімках співачку можна побачити абсолютно оголеною, закутану в прозору рожеву хустинку.

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

На інших – з оголеними грудьми.

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

На ще одному фото Астаф'єва позує вся у білому з пір'ям на голові.

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

Фанати оцінили фотосесію зірки, назвавши її справжньою богемою.

Абсолютно гола Астаф'єва захопила фанатів instagram.com/da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва знялася в сексуальній фотосесії на даху. На знімках знаменитість можна побачити в образі чорного янгола.

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