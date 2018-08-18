"Бог забирає найкращих": в мережі відреагували на смерть колишнього директора ОЕ

18 серпня 2018 року в мережі з'явилася інформація про те, що помер колишній директор українського гурту "Океан Ельзи" Богдан Уцеха.

Його друзі, колеги і знайомі були шоковані такою новиною і почали ділитися спогадами про чоловіка, який помер в 44 роки.

У мережі відзначають, що чоловік міг померти через проблеми з серцем. Друзі Уцехи відзначають, що він був дуже талановитим і працьовитим.

Багато хто відзначає, що Богдан Уцеха був цікавим співрозмовником.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Харкові помер відомий в місті журналіст.