МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Бог покарав": росіяни цинічно відреагували на пожежу в Нотр-Дамі

1.8тЧитати матеріал російською

Російський музикант Сергій Шнуров присвятив новий вірш згорілому собору Паризької Богоматері, де 15 квітня спалахнула пожежа. У коментарях до твору артиста багато жителів Росії позловтішався і назвали трагедію "Божою карою".

Деякі зазначили, що пожежа в соборі є "знаком згори". Вірш Шнуров розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Бог покарав": росіяни цинічно відреагували на пожежу в Нотр-Дамі
Новини
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі

Перформанс удался на славу,
Как символ новой смены вех.
Скульптуры истекали лавой
И искры устремлялись вверх,
С собою унося что было,
Клубами дыма и огня.
Ржала Истории Кобыла,
Над тем, что все это фигня.
Открылись рты и стыли души
У общества застрял комок.
Художник случай. Просто лучше
Он, правда, выдумать не мог.

"А навіщо там собор? Реєструвати одностатеві шлюби?", "Просто так собори не горять. Це якийсь знак згори", "Горбань заснув із цигаркою", "Толерантність у Європи виявилася в д*пі", "У мене цегла залишилася на дачі... Можу, як гуманітарну допомогу віддати", "Бог покарав збоченців", — пишуть у коментарях.

"Бог покарав": росіяни цинічно відреагували на пожежу в Нотр-Дамі
"Бог покарав": росіяни цинічно відреагували на пожежу в Нотр-Дамі
"Бог покарав": росіяни цинічно відреагували на пожежу в Нотр-Дамі
"Бог покарав": росіяни цинічно відреагували на пожежу в Нотр-Дамі
"Бог покарав": росіяни цинічно відреагували на пожежу в Нотр-Дамі
"Бог покарав": росіяни цинічно відреагували на пожежу в Нотр-Дамі
"Бог покарав": росіяни цинічно відреагували на пожежу в Нотр-Дамі
"Бог покарав": росіяни цинічно відреагували на пожежу в Нотр-Дамі

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Шнуров "подався в політику". Так, музикант у кінці лютого 2019 року ввійшов до складу ради при комітеті Держдуми РФ з культури.

Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
1
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки