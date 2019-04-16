"Бог покарав": росіяни цинічно відреагували на пожежу в Нотр-Дамі

Російський музикант Сергій Шнуров присвятив новий вірш згорілому собору Паризької Богоматері, де 15 квітня спалахнула пожежа. У коментарях до твору артиста багато жителів Росії позловтішався і назвали трагедію "Божою карою".

Деякі зазначили, що пожежа в соборі є "знаком згори". Вірш Шнуров розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Перформанс удался на славу,

Как символ новой смены вех.

Скульптуры истекали лавой

И искры устремлялись вверх,

С собою унося что было,

Клубами дыма и огня.

Ржала Истории Кобыла,

Над тем, что все это фигня.

Открылись рты и стыли души

У общества застрял комок.

Художник случай. Просто лучше

Он, правда, выдумать не мог.

"А навіщо там собор? Реєструвати одностатеві шлюби?", "Просто так собори не горять. Це якийсь знак згори", "Горбань заснув із цигаркою", "Толерантність у Європи виявилася в д*пі", "У мене цегла залишилася на дачі... Можу, як гуманітарну допомогу віддати", "Бог покарав збоченців", — пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Шнуров "подався в політику". Так, музикант у кінці лютого 2019 року ввійшов до складу ради при комітеті Держдуми РФ з культури.

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