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"Бог їй суддя": Крутой і Вайкуле посварилися через "Нову хвилю"

1.8т Читати матеріал російською

Відомий російський композитор Ігор Крутой розкритикував співачку Лайму Вайкуле через фестиваль "Нова Хвиля". Так, артисти посварилися після того, як Вайкуле вирішила організувати фестиваль "Рандеву" в Юрмалі.

Своїм невдоволенням Крутой поділився в інтерв'ю виданню "Аргументи і Факти".

"Бог їй суддя": Крутой і Вайкуле посварилися через "Нову хвилю"
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"Лайма лукавить. У 2015 році в Москву приїжджав мер Риги Ніл Ушаков. Він зустрічався з главою адміністрації президента і вів переговори про те, щоб "Нова хвиля" повернулася в Юрмалу. Після цього посол Латвії запрошувала мене на робочу зустріч: робилися спроби зберегти "Нову хвилю" в Юрмалі. А в цей час, в дні, коли повинна була пройти "Нова хвиля", Лайма робить свій фестиваль "Рандеву", показуючи тим самим те, що наш конкурс там не потрібен. Якщо вона вважає, що це порядно і пристойно, Бог їй суддя", - заявив Крутой.

"Бог їй суддя": Крутой і Вайкуле посварилися через "Нову хвилю"

Вайкуле також прокоментувала слова Крутого.

"Я здивована цим висловом Ігоря. Я багато років виступала на "Новій хвилі", і мені дуже подобався цей конкурс, я хочу, щоб він повернувся. Я не розумію, чому не може бути два фестивалі, у нас все літо вони проходять в Юрмалі", - заявила артистка.

Вайкуле зазначила, що заходи не заважали б один одному, оскыльки у неї - фестиваль, а у Крутого - конкурс.

Як раніше писав OBOZREVATEL, композитор Ігор Крутой розповів про утиски молодих музикантів главою Російської Медіагрупи Володимиром Кисельовим. Він уточнив, що артистам просто не дають виходу на федеральні канали в РФ і на радіо.

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Лайма Вайкуле Ігор Крутий
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