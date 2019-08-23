"Бог їй суддя": Крутой і Вайкуле посварилися через "Нову хвилю"

Відомий російський композитор Ігор Крутой розкритикував співачку Лайму Вайкуле через фестиваль "Нова Хвиля". Так, артисти посварилися після того, як Вайкуле вирішила організувати фестиваль "Рандеву" в Юрмалі.

Своїм невдоволенням Крутой поділився в інтерв'ю виданню "Аргументи і Факти".

"Лайма лукавить. У 2015 році в Москву приїжджав мер Риги Ніл Ушаков. Він зустрічався з главою адміністрації президента і вів переговори про те, щоб "Нова хвиля" повернулася в Юрмалу. Після цього посол Латвії запрошувала мене на робочу зустріч: робилися спроби зберегти "Нову хвилю" в Юрмалі. А в цей час, в дні, коли повинна була пройти "Нова хвиля", Лайма робить свій фестиваль "Рандеву", показуючи тим самим те, що наш конкурс там не потрібен. Якщо вона вважає, що це порядно і пристойно, Бог їй суддя", - заявив Крутой.

Вайкуле також прокоментувала слова Крутого.

"Я здивована цим висловом Ігоря. Я багато років виступала на "Новій хвилі", і мені дуже подобався цей конкурс, я хочу, щоб він повернувся. Я не розумію, чому не може бути два фестивалі, у нас все літо вони проходять в Юрмалі", - заявила артистка.

Вайкуле зазначила, що заходи не заважали б один одному, оскыльки у неї - фестиваль, а у Крутого - конкурс.

Як раніше писав OBOZREVATEL, композитор Ігор Крутой розповів про утиски молодих музикантів главою Російської Медіагрупи Володимиром Кисельовим. Він уточнив, що артистам просто не дають виходу на федеральні канали в РФ і на радіо.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!