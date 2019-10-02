Бочкарьова зникла після скандалу з наркотиками

Російська актриса, зірка серіалу "Щасливі разом" Наталія Бочкарьова, яка попалася поліції з наркотиками, не з'явилася на зйомки програми "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим.

Так, зірка повинна була на всю країну розповісти правду про скандал із затриманням. Однак, за словами ексучасника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева, який також був запрошений на зйомки, Бочкарьова просто "зникла, не сказавши прощавай". Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Просто зникла і не з'явилася на ефір, який повинен був бути прямим на всю країну, без запису. Двічі ми сідали і двічі її не було. Зникла, не сказавши прощавай", — написав Рустам.

Наталія Бочкарьова та Рустам Солнцев

За його словами, обговорювалося декілька версій, чому Наталія зірвала вихід програми. Хтось вважає, що актриса просто злякалася, а інші — що приїхати їй завадили проблеми зі здоров'ям.

Наталія Бочкарьова та Андрій Малахов Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.

Незабаром спливло відео затримання поліцією зірки з наркотиками.

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