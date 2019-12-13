Актриса Наталя Бочкарьова показала груди в глибокому декольте.

Знімок артистка опублікувала в Інстаграм.

У такому вигляді Бочкарьова в травні 2019 року відкрила свою школу-студію для обдарованих дітей.

У самої актриси зараз двоє дітей: 12-річний Іван та 11-річна Марія. Бочкарьова їх народила в шлюбі з адвокатом Миколою Борисовим. Пізніше вони оформили розлучення.

Зараз Бочкарьова незаміжня й про її другу половинку нічого невідомо.

Актриса час від часу публікує в Інстаграм еротичні фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2019 року Бочкарьова потрапила в скандал через кокаїн.

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