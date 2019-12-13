Актриса Наталя Бочкарьова показала груди в глибокому декольте.
Знімок артистка опублікувала в Інстаграм.
У такому вигляді Бочкарьова в травні 2019 року відкрила свою школу-студію для обдарованих дітей.
Поки країна відпочиває на травневих святах, я готуюся до Дня відкритих дверей моєї Школи-студії! 🎨📚🎼 🎬🎥💃🏻 🎭🎙👯♀️ 🗣🗣🗣 Всім чудового, святкового настрою напередодні робочого тижня !! 💪🏻☝🏻 # школастудіянаталіібочкаревой # школастудія # актерскоемастерство # актерскоемастерстводлядетей # школабочкаревой # сценіческаяречь # вокал # хореографія # іскусстворечі # рітміпластіка # етікаповеденія # режисура # живопис # малюнок # актор # творчість # творчествосдетьмі # музикальноевоспітаніе # сценіческоедвіженіе # юнийартіст # історіяіскусств # естраднийтанецдеті
У самої актриси зараз двоє дітей: 12-річний Іван та 11-річна Марія. Бочкарьова їх народила в шлюбі з адвокатом Миколою Борисовим. Пізніше вони оформили розлучення.
Зараз Бочкарьова незаміжня й про її другу половинку нічого невідомо.
Актриса час від часу публікує в Інстаграм еротичні фото.
Спірне питання 🤷🏻♀ ⠀ Дорогі друзі, дуже хочеться обговорити з вами одне питання щодо жіночої статі 🤫 ⠀ Отже, питання ➡ "Чи вважаєте ви жіноча стать слабким ⁉️" Відповідайте чесно і з поясненням, будь ласка 😇 ⠀ Я вважаю, що ні. Як би сильно ми цього не хотіли 🤷🏻♀ Але сучасний світ диктує свої правила ... ⠀ На жаль, жінкам доводиться і дітей одних виховувати, і працювати, і господарство вести. ⠀ Так, всі ми хочемо поруч міцне чоловіче плече, але не завжди це можливо .. Тому потрібно в цьому світі розраховувати на свої власні сили, як би хотілося мати поруч того, хто все зробить і вирішить за нас 🤫❣ # nataliabochkareva # bochkareva # натальябочкарева # Бочкарьова # женскійпол # спорнийвопрос
Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2019 року Бочкарьова потрапила в скандал через кокаїн.
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