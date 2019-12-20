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21 грудня • оновлено в 00:08
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"Блюзнірство, богохульнику!" Популярний російський співак раптово розлютив РПЦ

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Священик Російської православної церкви розкритикував популярного співака Діму Білана за використання хреста замість аксесуара.

Він прокоментував виданню "Дни.ру" на прикладі артиста, чи можна православним носити символ, який несе в собі іудейське значення, як прикрасу.

Білана назвали богохульником

Білана назвали богохульником

Фото: Фелікс Грозданов / Дни.ру

"Навіть не обговорюється! Це блюзнірство! Разом із натільним хрестом усе носити заборонено. Хрест – це не прикраса, як багатьом здається, а велика допомога для кожної людини, велика сила і найважливіший символ для кожного християнина. І глумитися над ним – блюзнірство", – обурився священик.

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За його словами, якщо носити поруч із натільним хрестом будь-який інший символ, це вважатиметься язичницьким знаком або поклонінням іншим богам.

У РПЦ розкритикували Білана за носіння хреста

У РПЦ розкритикували Білана за носіння хреста

instagram / bilanofficial

"Жодний предмет, жодна рука Фатіми, Іштар або Мирьям, як називають цю "долоню", не в змозі захистити нас, якщо ми не звертаємося до Бога за допомогою", – додав представник РПЦ.

Діма Білан нарвався на гнів РПЦ через хрест

Діма Білан нарвався на гнів РПЦ через хрест

instagram / bilanofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РПЦ присоромили російську телеведучу Ксенію Собчак, яка влаштувала фотосесію в сережках із портретом Ісуса, звинувативши її в несмаку і порушенні канонів церкви.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Діма Білан
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали РПЦ
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Lux Alex
Lux Alex
Вот что крест животворящий с попами делает.
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Si Kal
Si Kal
Ну надо же этим кгб-шникам в рясах как- то отрабатывать наши подаяния, а какжэж ! Посредники хреновы.
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