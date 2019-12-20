"Блюзнірство, богохульнику!" Популярний російський співак раптово розлютив РПЦ

Священик Російської православної церкви розкритикував популярного співака Діму Білана за використання хреста замість аксесуара.

Він прокоментував виданню "Дни.ру" на прикладі артиста, чи можна православним носити символ, який несе в собі іудейське значення, як прикрасу.

Білана назвали богохульником Фото: Фелікс Грозданов / Дни.ру

"Навіть не обговорюється! Це блюзнірство! Разом із натільним хрестом усе носити заборонено. Хрест – це не прикраса, як багатьом здається, а велика допомога для кожної людини, велика сила і найважливіший символ для кожного християнина. І глумитися над ним – блюзнірство", – обурився священик.

За його словами, якщо носити поруч із натільним хрестом будь-який інший символ, це вважатиметься язичницьким знаком або поклонінням іншим богам.

У РПЦ розкритикували Білана за носіння хреста instagram / bilanofficial

"Жодний предмет, жодна рука Фатіми, Іштар або Мирьям, як називають цю "долоню", не в змозі захистити нас, якщо ми не звертаємося до Бога за допомогою", – додав представник РПЦ.

Діма Білан нарвався на гнів РПЦ через хрест instagram / bilanofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РПЦ присоромили російську телеведучу Ксенію Собчак, яка влаштувала фотосесію в сережках із портретом Ісуса, звинувативши її в несмаку і порушенні канонів церкви.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!