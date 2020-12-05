Bloomberg оприлюднив список топ-50 впливових знаменитостей, які змінили світ 2020 року

Відоме агентство Bloomberg опублікувало список найпопулярніших особистостей за 2020 рік.

Так, на офіційному сайті навели як приклад людей з різних категорій: бізнесу, науки, індустрії розваг, фінансів, технологій і політики. Всі ці знаменитості в тій або іншій мірі, на думку агентства, змінили світ 2020 року.

У топ-50 потрапили такі впливові персони, як: американська співачка Біллі Айліш, комедійна акторка Селеста Барбер, активіст Колін Капернік, колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, а також епідеміолог зі США Ентоні Фаучи.

Епідеміолог зі США Ентоні Фаучи. Associated Press

Також у списку опинилися: Тім Брей, який пішов із керівної посади з компанії Amazon на знак протесту проти звільнення співробітників через пандемію COVID-19; президент Тайваню Цай Інвень, яка змогла уповільнити поширення коронавірусу в країні.

Крім того, агентство оприлюднило список персон, які на їхню думку "нікого не здивують". Так, у цю категорію ввійшли такі знаменитості: кандидати в президенти США Джо Байден і Дональд Трамп, президент Росії Володимир Путін, Папа Римський Франциск, лідер Північної Кореї Кім Чен Ін, канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова КНР Сі Цзіньпін, творець Facebook Марк Цукерберг та інші.

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