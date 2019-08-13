"Блокадниця? Та я її задушу!" Напівгола Бузова розлютила мережу безтактною витівкою

Популярна російська співачка і зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова оскандалилася безтактною витівкою і згадкою про блокадників, які пережили немислимі жахи війни.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши гнів користувачів і голови товариства блокадників Центрального району СПб Ганни Йосипівни Павлової (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Бузова instagram/buzova86

Невихована напівгола співачка сиділа в купальнику за столом і вилизувала тарілку, нібито не помічаючи, що її знімають. "Ну якщо мені смачно! Я блокадниця", – заявила вона.

Напівгола Бузова вилизує тарілку Кадр з відео

У відповідь голова товариства блокадників Центрального району СПб Ганна Йосипівна Павлова в коментарі Mash сказала, що вона особисто б зробила з хамкою Бузовою.

"Бузова блокадниця? Так я б її розстріляла. Як можна так зробити? Це що, знущання над блокадниками? Або що, ми тарілки вилизуємо? Я її задушу, правда! Ну хіба такі речі можна говорити. Молодь такі гидоти говорить про нас", – прокоментувала вона витівку співачки.

На нісенітницю, яку зморозила Бузова, також відреагували і її власні шанувальники, яких просто вразила ця заява.

Бузова з тарілкою Кадр з відео

"Блокадниця? Завали своє е**ло і не смій згадувати навіть це святе слово", "Зовсім "з дуба рухнула?" Нічого святого", "Мені неприємно сидіти за столом напівголою. Навіть якщо знаходишся у себе вдома. Це вже розуму не зрозуміло", "Мені не почулося, але вона блокадниця?", "Ось дура, треба ж таке бовкнути", "Навіщо блокадників висміювати", " Недобре згадувати про блокадників, сидячи в золотому купальнику, і сміятися. Люди стільки пережили, нешанобливо таке говорити і жартувати на цю тему", "Свиня", "Яка ти блокадниця, як можна над цим сміятися", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім дурних витівок з подібними заявами, Бузова також періодично потрапляє в курйозні ситуації. Не так давно вона впала на сцені під час виступу і невдало спробувала зробити вигляд, що так і треба.

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