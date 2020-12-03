Блогерка з України стала власницею найбільших вилиць у світі. Фото та відео

Популярна блогерка з Києва Анастасія Покрищук стала відомою завдяки своїм найбільшим штучним вилицям у світі. Дівчина наколола їх сама собі філерами.

На її сторінку в Instagram підписано 235 тисяч осіб. Деякі користувачі захоплюються знаменитістю, а хтось критикує. Про це стало відомо в сюжеті ТСН (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Покрищук, вона рада, що завдяки її вилицям про неї дізнався весь світ. У неї часто брали інтерв'ю зарубіжні ЗМІ.

Зірка зазначила, їй знадобився майже рік і 60 тисяч гривень на те, щоб наколоти собі вилиці.

Анастасія Покрищук стала відомою завдяки своїм найбільшим вилицям Instagram Покрищук

"Я себе обожнюю. Ну так мені хотілося себе вдосконалити. Ви ж бачили, напевно, мої фотографії до, якась така ворона, сіра миша. І ще чорне волосся було, як циганка взагалі страшна, жах. І, звичайно ж, мені хотілося зробити себе красивішою", – розповіла дівчина.

Анастасія Покрищук стала відомою завдяки своїм найбільшим вилицям Instagram Покрищук

Покрищук додала, що її родина не проти змін у зовнішності. Її люблять такою, яка вона є.

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