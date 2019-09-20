Блогерша із надзвичайно довгим язиком стала зіркою: як вона виглядає. фото

Instagram-блогерша Микайла Саравіа з Флориди (США) стала зіркою і змогла заробити цілий статок, використовуючи свій надзвичайно довгий язик.

Так, він досягає 16,5 сантиметрів. На її Instagram підписані більше 2 млн. осіб, пише Ladbible. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Блогерша часто викладає фото і відео, на яких демонструє свою особливість. За кожен такий пост Саравіа отримує від 900 до 3 тисяч доларів.

Ladbible

Крім того, у Саравіа є власний сайт і додаток KKVSH, де вона продає одяг із зображенням її язика, який зареєстрований як товарна марка. У продажу є футболки, зарядні пристрої, підставки під телефон і секс-іграшки.

У 2018 році дівчина заробила близько 50 тисяч доларів, у цьому році її дохід уже дорівнює 99,5 тисяч доларів.

Ladbible

Ladbible

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка Венесуели Геркарі Бланко (Gerkary Blanco) прославилася в мережі завдяки знімкам свого довгого язика.

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