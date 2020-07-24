Блогерка звинуватила одруженого Куценка в домаганнях: опубліковано відео

Блогерка на ім'я Аліна звинуватила в домаганнях російського актора Гошу Куценка. Так, за словами дівчини, одружений чоловік надавав їй знаки уваги та намагався заманити в ресторан готелю.

Відповідні ролики зі скриншотами листування зі знаменитістю вона опублікувала в соцмережі TikTok (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

За словами Аліни, актор нібито зв'язався з нею в Instagram і покликав її в ресторан, розташований у готелі. Дівчину збентежило місце, тому вона запропонувала побачитися в якомусь публічному просторі. Однак артист наполягав саме на ресторані, стверджуючи, що її чекають він і його друзі.

Блогерка звинуватила одруженого Куценка в домаганнях

Дівчина підкреслила, що відмовилася їхати в готель, покликавши артиста в публічне місце, однак той не погодився на таку зустріч.

"У цього актора були на мене якісь плани, тому що після цього він почав жорстко маніпулювати протягом наступних чотирьох годин. Він говорив: "А ти точно не хочеш до нас?", "Тут так весело, смачно". Але найбільш мерзенним виявилося повідомлення: "Тут так смачно". Тобто серйозно, щоб я приїхала і передумала, він написав: "Тут смачно", – розповіла вона.

Блогерка звинуватила одруженого Куценка в домаганнях

Сам Гоша Куценко інцидент поки не прокоментував. Що стосується блогерки, вона стверджує: листування з актором вона опублікувала з його дозволу.

Нагадаємо, що 53-річний Гоша Куценко одружений із 40-річною Іриною Скрініченко. Пара виховує двох доньок. Також в актора є старша спадкоємиця Поліна від першого шлюбу з Марією Порошиною.

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