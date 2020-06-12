Блогерка з РФ Діденко похвалилася заробітками після смерті чоловіка: зросли втричі

Російська блогерка Катерина Діденко, чоловік і друзі якої загинули на вечірці з сухим льодом, заявила, що її доходи збільшилися втричі.

Вона зазначила, що смерть чоловіка Валентина круто змінила її життя. Про це блогерка розповіла телеканалу НТВ.

Діденко пояснила, що кількість підписників у її блозі після смертельної вечірки збільшилася на 500 тисяч осіб, дівчину стали впізнавати на вулицях, а журналісти масово беруть у неї інтерв'ю.

Катерина Діденко та її покійний чоловік Валентин Известия

Катерина стверджує, що у зв'язку зі зростанням інтересу аудиторії після смерті її чоловіка доходи збільшилися втричі. Тепер вона не тільки забезпечує себе та дітей, а й може утримувати штат найманих працівників.

"Багато що робив чоловік, тому мені доводиться платити зарплату іншим людям, які виконують його роботу", – зізналася Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро", ледь не загинула сама, і втратила свого чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом із гостями день народження в банному комплексі в Москві.

Її чоловік Валентин закупив 25 кг сухого льоду для басейну, щоб вечірка була ефектною. В її розпал лід висипали у воду, внаслідок чого відбулася хімічна реакція і люди отримали отруєння. Всього померло троє осіб.

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