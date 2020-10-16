Блогерка Алхім заразилася коронавірусом після зустрічі з покійним Стужуком

Ольга Веркалець Люди 19:09, 16.10.2020

Популярна блогерка Анна Алхім з Дніпра захворіла на коронавірус після нещодавньої зустрічі з ексчоловіком Софії Стужук Дмитром, який помер від ускладнень, викликаних COVID-19.

Так, знаменитість розповіла своїм шанувальникам в Instagram-сторіз, що отримала позитивний результат ПЛР-тесту 16 жовтня. За її словами, хвороба протікає в легкій формі, симптомів майже ніяких немає.

Анна Алхім повідомила, що захворіла на коронавірус.
Instagram Анна Алхім

"Відчуваю себе прекрасно. Мене трішки печуть очі і горло вже навіть не болить. Буду, бл*ть, 14 днів вдома. Тест показав якось, що хворію я вже давно", – заявила Алхім.

Також блогерка схиляється до думки, що заразилася коронавірусом у Києві, коли зустрічалася з Дмитром Стужуком тиждень тому.

Анна Алхім і Дмитро Стужук.
Instagram Анна Алхім

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • колишнього чоловіка популярної української блогерки Софії Стужук Дмитра госпіталізували в київську клінічну лікарню № 4 з коронавірусом.

  • У чоловіка були проблеми з серцем, і COVID-19 дав на нього ускладнення. 15 жовтня стан Дмитра погіршився, він пережив клінічну смерть.

  • 16 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусом, Стужук помер.

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