Блогерка Алхім заразилася коронавірусом після зустрічі з покійним Стужуком
Популярна блогерка Анна Алхім з Дніпра захворіла на коронавірус після нещодавньої зустрічі з ексчоловіком Софії Стужук Дмитром, який помер від ускладнень, викликаних COVID-19.
Так, знаменитість розповіла своїм шанувальникам в Instagram-сторіз, що отримала позитивний результат ПЛР-тесту 16 жовтня. За її словами, хвороба протікає в легкій формі, симптомів майже ніяких немає.
"Відчуваю себе прекрасно. Мене трішки печуть очі і горло вже навіть не болить. Буду, бл*ть, 14 днів вдома. Тест показав якось, що хворію я вже давно", – заявила Алхім.
Також блогерка схиляється до думки, що заразилася коронавірусом у Києві, коли зустрічалася з Дмитром Стужуком тиждень тому.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
колишнього чоловіка популярної української блогерки Софії Стужук Дмитра госпіталізували в київську клінічну лікарню № 4 з коронавірусом.
У чоловіка були проблеми з серцем, і COVID-19 дав на нього ускладнення. 15 жовтня стан Дмитра погіршився, він пережив клінічну смерть.
16 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусом, Стужук помер.