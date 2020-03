Блогери облизують унітази проти коронавірусу: в мережі запустили дивний флешмоб

У соціальних мережах блогери запустили безглуздий флешмоб проти коронавірусу – вони облизують сидіння унітазів в літаках і записують це на відео.

Перший ролик з облизування унітазу в літаку опублікувала на сервісі TikTok користувачка під ніком Avalouiise (щоб переглянути, доскролльте до кінця новини).

Пізніше дівчина видалила відео зі свого профілю, але його розмістили інші користувачі в соцмережі Twitter. Сумарно воно набрало понад 12 мільйонів переглядів.

Пізніше подібні ролики почали викладати і інші користувачі, підписуючи їх "сoronavirus challenge".

Відзначимо, дівчина, яка запустила дивний флешмоб, пояснила, що ретельно продезінфікувала сидіння туалету, перед тим, як облизувати його. Крім того, її близький друг розповів, що ролик був знятий в приватному літаку дівчини, і додав, що її все одно занесли до списку осіб, котрі не допущені до польотів.

Y'all participating in the new Corona Challenge? This is on a plane btw ... pic.twitter.com/w1XwVRZd87