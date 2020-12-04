Блогера Reeflay звинуватили в умисному злочині через смерть подруги в прямому ефірі

Російського блогера Стаса Решетнікова (Reeflay), під час стриму якого померла його подруга Валентина, звинуватили в смерті дівчини. Як виявилося, він бив загиблу, після чого її серце зупинилося.

Так, Решетнікову винесли звинувачення в умисному спричиненні тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть дівчини. Про це повідомила старша помічниця керівника обласного главку СК РФ Ольга Врадій, передає "РИА Новости".

Як стало відомо, зараз за участю блогера проводяться слідчі дії. Крім того, незабаром слідство вийде до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Reeflay.

Стрим Стаса Решетнікова (Reeflay) Газета.Ру

Відзначимо, що сусідка російського блогера Стаса Решетнікова (Reeflay) розповіла подробиці стосунків пари і про день, коли сталася трагедія. Їй часто доводилося бачити з вікна незрозумілі картини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський блогер Андрій Бурим, більш відомий як Mellstroy, побив модель Олену Єфремову в прямому етері. Чоловік кілька разів ударив її головою об стіл.