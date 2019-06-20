Блогер зняв мертвого батька на відео і заробив на цьому: мережа в люті

Філіппінський блогер Кіт Таленс (Кeith Talens) завантажив на YouTube відео, на якому показав свого мертвого батька. Ролик подивилися майже 5 млн користувачів, і він уже почав монетизуватися в мережі.

Багатьох фоловерів блогера обурив той факт, що він зараз отримує гроші, "наживаючись на сімейному горі". Скандальне відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Відео завантажено на відеохостинг під назвою "Сюрприз для тата на День батька (найсумніший день у моєму житті)". Зйомка починається з того моменту, коли Кіт Таленс і його сім'я їхали в машині й обговорювали подальший розіграш для батька.

Блогер показав мертвого батька на відео YouTube

Пізніше радісна бесіда обернулася трагічними кадрами, де юнак плаче над лікарняним ліжком. Виявилося, що батько помер незадовго до їхнього приїзду.

Також він показав мертвого батька – його тіло було вкрите білим простирадлом. Користувачів розлютив той факт, що блогер не припинив зйомку, зафіксувавши свої переживання на камеру і порахували, що не варто робити з трагедії комерційний контент для свого блогу. Ролик набрав більше майже 5 мільйонів переглядів за кілька діб.

Спочатку блогер хотів привітати батька YouTube (скріншот)

"Я не знаю повної історії Кіта Таленса, але, мені здається, це абсолютно нешанобливо по відношенню до батька. Мало того, відео буде монетизуватичся, що ще більш огидно", – обурилися користувачі.

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