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Стало відомо про помсту ісландцям, які оскандалилися на Євробаченні

3.2тЧитати матеріал російською

Ісландському гурту Hatari помстилися в аеропорту Тель-Авіва за прапори Палестини в ефірі Євробачення. Так, артистам довелось терпіти дуже ретельний огляд, а також летіти на найбільш незручних місцях у літаку.

Також щодо Ісландії пообіцяли ввести жорсткі санкції, аж до дискваліфікації країни від участі в конкурсі у 2020 році. Про ситуацію в аеропорту учасники гурту розповіли в Instagram.

Hatari

Hatari

SPUTNIK Білорусь

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Так, під час реєстрації на рейс одного з музикантів приблизно годину мучили, випитуючи, чому в його багажі є швейна машинка. Після огляду працівниця авіакомпанії розсадила всіх членів гурту в різні ряди крісел літака, та ще й на найгірші місця — в кінці біля туалетів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, гурт Hatari в ефірі фіналу Євробачення-2019 продемонстрував дві розтяжки із зображенням прапора частково визнаної держави і написами "Палестина". Такі дії засудив Європейський мовний союз.

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Тема
Євробачення-2019
Місце
Ізраїль
Тег
Євробачення
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Подонки получили по рогам! А теперь еще и между рог надо пару гвоздей вбить! Скот - он везде скот! ПаРАшники могут доказать! Да, скоты расейские? Вы можете доказать, ублюдки!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Махал Махалыч, чего истеришь нацист?))) Яйца придавили?)))
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