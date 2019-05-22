Стало відомо про помсту ісландцям, які оскандалилися на Євробаченні

Ісландському гурту Hatari помстилися в аеропорту Тель-Авіва за прапори Палестини в ефірі Євробачення. Так, артистам довелось терпіти дуже ретельний огляд, а також летіти на найбільш незручних місцях у літаку.

Також щодо Ісландії пообіцяли ввести жорсткі санкції, аж до дискваліфікації країни від участі в конкурсі у 2020 році. Про ситуацію в аеропорту учасники гурту розповіли в Instagram.

Hatari SPUTNIK Білорусь

Так, під час реєстрації на рейс одного з музикантів приблизно годину мучили, випитуючи, чому в його багажі є швейна машинка. Після огляду працівниця авіакомпанії розсадила всіх членів гурту в різні ряди крісел літака, та ще й на найгірші місця — в кінці біля туалетів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, гурт Hatari в ефірі фіналу Євробачення-2019 продемонстрував дві розтяжки із зображенням прапора частково визнаної держави і написами "Палестина". Такі дії засудив Європейський мовний союз.

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