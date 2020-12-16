Близький друг доньки Гафта назвав ймовірну причину її самогубства

Юля Ухіна Люди 20:08, 16.12.2020 Оновлено: 20:08, 16.12.2020

Російський артист балету й педагог Микола Цискарідзе поділився думкою про можливу причину самогубства доньки Валентина Гафта Ольги у 2002 році. Він заявив, що негативну роль в психічному стані дівчини могло зіграти розлучення батьків.

За словами Цискарідзе, він дуже близько дружив зі спадкоємицею актора й вона часто ділилася з ним своїми переживаннями. Балетмейстер зазначив, що Ольга дуже страждала через те, що її мати Інна Єлісєєва не дозволяла їй спілкуватися з батьком після розлучення. Дівчині навіть доводилося таємно бачитися з Гафтом. Такими подробицями Микола поділився в ефірі ток-шоу "Пусть говорят" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Оля була залучена в розлучення батьків своєю мамою, і це негативно позначилося на її стані. Мати була проти, щоб Оля спілкувалася з батьком. Вони зустрічалися таємно. У Олі ж було кілька спроб звести рахунки з життям, і ось одна з них виявилася "успішною", – розповів Цискарідзе.

Валентин Гафт з донькою Ольгою

Артист балету уточнив, що Валентин Йосипович після смерті Ольги уникав спілкування з ним. Ймовірно, тому, що Микола навіть своїм мовчанням нагадував йому про доньку. Валентин Гафт все життя звинувачував себе у смерті спадкоємиці.

"Кожен раз, коли я зустрічався з Гафтом, бачив, що йому складно, що одне моє перебування поруч нагадує про Олю. Треба сказати, що він був хорошим батьком. Він забезпечив Олю в матеріальному плані всім, що тільки можна було хотіти", – зазначив Цискарідзе.

Микола Цискарідзе та Валентин Гафт

Нагадаємо, донька актора покінчила життя самогубством 24 серпня 2002 року. Їй було 29 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянський і російський актор Валентин Гафт помер 12 грудня у віці 85 років. Причиною смерті артиста став інсульт, після якого він відновлювався кілька років.

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