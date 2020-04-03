3 квітня актриса Анастасія Заворотнюк святкує свій день народження. На честь цього близькі артистки, яка зараз бореться з раком, звернулися до шанувальників з новою заявою.

Так, звернення було опубліковано на сторінці в Instagram "Підтримка Анастасії Заворотнюк".

Анастасія Заворотнюк sputniknews.kz

"Сьогоднішній день – дуже значимий і радісний для нас. Сьогодні ми вітаємо з Днем народження Анастасію! Яскрава, як сонце, тепла, як весна, мудра, сильна, життєлюбна, наділена великим, добрим і чуйним серцем – наша дивовижна Настя. І в її свято ми бажаємо їй тільки одного, найголовнішого і незамінного – здоров'я! Тому що все інше, важливе, у неї дійсно є. Це був дуже непростий рік, і тим дорожче і цінніше усвідомлювати, як багато людей розділили цю ситуацію з нами. Низький уклін лікарям і всьому медичному персоналу за все те, що ви вже зробили і продовжуєте робити для Насті", – йдеться в повідомленні.

"Всі ви – ті, хто був з нами цей рік, даєте нам надію на краще. Завдяки вам, вашим молитвам, ми точно знаємо, що диво можливе, і воно обов'язково станеться!"

Анастасія Заворотнюк uaportal.com

Також повідомляється, що протягом усього часу актрису підтримує її чоловік Петро Чернишов:

"Щодня, цілодобово він проходить цей шлях разом з нею. Кожна маленька перемога на цьому шляху – їх загальна. Удвох – простіше, удвох – вдвічі більше сил, терпіння, віри".

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов utro.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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