3 квітня актриса Анастасія Заворотнюк святкує свій день народження. На честь цього близькі артистки, яка зараз бореться з раком, звернулися до шанувальників з новою заявою.
Так, звернення було опубліковано на сторінці в Instagram "Підтримка Анастасії Заворотнюк".
Анастасія Заворотнюк
sputniknews.kz
"Сьогоднішній день – дуже значимий і радісний для нас. Сьогодні ми вітаємо з Днем народження Анастасію! Яскрава, як сонце, тепла, як весна, мудра, сильна, життєлюбна, наділена великим, добрим і чуйним серцем – наша дивовижна Настя. І в її свято ми бажаємо їй тільки одного, найголовнішого і незамінного – здоров'я! Тому що все інше, важливе, у неї дійсно є. Це був дуже непростий рік, і тим дорожче і цінніше усвідомлювати, як багато людей розділили цю ситуацію з нами. Низький уклін лікарям і всьому медичному персоналу за все те, що ви вже зробили і продовжуєте робити для Насті", – йдеться в повідомленні.
"Всі ви – ті, хто був з нами цей рік, даєте нам надію на краще. Завдяки вам, вашим молитвам, ми точно знаємо, що диво можливе, і воно обов'язково станеться!"
Анастасія Заворотнюк
uaportal.com
Також повідомляється, що протягом усього часу актрису підтримує її чоловік Петро Чернишов:
"Щодня, цілодобово він проходить цей шлях разом з нею. Кожна маленька перемога на цьому шляху – їх загальна. Удвох – простіше, удвох – вдвічі більше сил, терпіння, віри".
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
utro.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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