Близькі Заворотнюк зробили несподівану заяву про її лікування

Близькі російський актриси Анастасії Заворотнюк спростували повідомлення про препарат "Кейтруда", яким нібито лікують зірку.

Так, на сторінці "Підтримка Анастасії Заворотнюк" в Instagram був опублікований новий пост.

Анастасія Заворотнюк apostrophe.ua

У соцмережі близькі зазначили, що вони не коментують ситуацію з актрисою, проте вирішили попередити, що вони нічого не знають про препарат "Кейтруда".

"Ми як і раніше не даємо жодних коментарів і дякуємо всім, хто ставиться до цього з розумінням. Але вважаємо своїм обов'язком звернути вашу увагу на наступну інформацію. Нам стали надходити питання з приводу препарату "Кейтруда" (який, як пишуть, застосовує Анастасія) і його ефективності. Ми хочемо заявити, що не знайомі з цим препаратом і не можемо ні підтвердити, ні спростувати будь-які відомості про нього. Будь ласка, будьте обережні!", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на сторінці був опублікований документ з офіційним діагнозом Заворотнюк, який вчора з'явився в мережі. Однак, як виявилося, документ – підробка. Його близькі перекреслили червоним.

Instagram @podderzhka_azavorotnyuk

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