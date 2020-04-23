Головна Новини
23 квітня • оновлено в 08:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Близькі Заворотнюк зробили несподівану заяву про її лікування

5.4т
Читати матеріал російською

Близькі російський актриси Анастасії Заворотнюк спростували повідомлення про препарат "Кейтруда", яким нібито лікують зірку.

Так, на сторінці "Підтримка Анастасії Заворотнюк" в Instagram був опублікований новий пост.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

apostrophe.ua

У соцмережі близькі зазначили, що вони не коментують ситуацію з актрисою, проте вирішили попередити, що вони нічого не знають про препарат "Кейтруда".

"Ми як і раніше не даємо жодних коментарів і дякуємо всім, хто ставиться до цього з розумінням. Але вважаємо своїм обов'язком звернути вашу увагу на наступну інформацію. Нам стали надходити питання з приводу препарату "Кейтруда" (який, як пишуть, застосовує Анастасія) і його ефективності. Ми хочемо заявити, що не знайомі з цим препаратом і не можемо ні підтвердити, ні спростувати будь-які відомості про нього. Будь ласка, будьте обережні!", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на сторінці був опублікований документ з офіційним діагнозом Заворотнюк, який вчора з'явився в мережі. Однак, як виявилося, документ – підробка. Його близькі перекреслили червоним.

Близькі Заворотнюк зробили несподівану заяву про її лікування

Instagram @podderzhka_azavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з пандемією - це надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

  • В США вперше підтвердили зараження домашніх котів коронавірусом.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги