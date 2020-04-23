Близькі Заворотнюк зробили несподівану заяву про її лікування

Близькі російський актриси Анастасії Заворотнюк спростували повідомлення про препарат "Кейтруда", яким нібито лікують зірку.
Так, на сторінці "Підтримка Анастасії Заворотнюк" в Instagram був опублікований новий пост.
Анастасія Заворотнюк
apostrophe.ua
У соцмережі близькі зазначили, що вони не коментують ситуацію з актрисою, проте вирішили попередити, що вони нічого не знають про препарат "Кейтруда".
"Ми як і раніше не даємо жодних коментарів і дякуємо всім, хто ставиться до цього з розумінням. Але вважаємо своїм обов'язком звернути вашу увагу на наступну інформацію. Нам стали надходити питання з приводу препарату "Кейтруда" (який, як пишуть, застосовує Анастасія) і його ефективності. Ми хочемо заявити, що не знайомі з цим препаратом і не можемо ні підтвердити, ні спростувати будь-які відомості про нього. Будь ласка, будьте обережні!", – йдеться в повідомленні.
Крім того, на сторінці був опублікований документ з офіційним діагнозом Заворотнюк, який вчора з'явився в мережі. Однак, як виявилося, документ – підробка. Його близькі перекреслили червоним.
Instagram @podderzhka_azavorotnyuk
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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