"Близькі за духом": чоловік Пугачової виїхав з Росії в країну, де не був 15 років

Шоумен Максим Галкін відправився на нові гастролі в Нову Зеландію, де не був більше 15 років.

У своєму Instagram-акаунті чоловік Алли Пугачової дякує глядачам і зазначає, що вони близькі йому за духом.

"Прекрасна Нова Зеландія! Дякую приголомшливим глядачам Окленда! Ви найбільш далекожівучі від мого місця проживання глядачі, але при цьому такі близькі по духу. Я був до цього у вас 15 років тому. І та, і ця наші зустрічі назавжди в моєму серці!" – пише Галкін.

Як повідомлялося раніше, Максим Галкін на концерті в Кремлівському палаці вирішив жорстко потроллити свою дружину Пугачову і президента РФ Володимира Путіна.

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