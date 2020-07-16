Близькі принца Гаррі та Маркл заінтригували повідомленням про другу дитину в пари

Близькі друзі принца Гаррі та Меган Маркл розповіли про серйозні наміри американської акторки незабаром народити другу дитину.

Як відзначили інсайдери таблоїду Daily Express, подружжя говорило про народження ще однієї дитини відразу після того, як народився їхній однорічний син Арчі.

Принц Гаррі та Маркл вже давно натякали на другу дитину Nachedeu

"Нещодавно Меган жартувала, що Арчі потрібен ще один маленький друг, крім собак. Гаррі завжди з ентузіазмом ставився до дітей, і тепер у нього буде свій власний маленький світ, про який він мріяв уже давно", – розповів друг королівської сім'ї.

Нагадаємо, 6 травня 2019 року в принца Гаррі та його дружини Меган Маркл народився первісток Арчі Харрісон Маунтбаттен-Віндзор. Він посів сьоме місце в черзі на британський престол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що однорічний син принца Гаррі та Меган Маркл Арчі вимовив свої перші слова.