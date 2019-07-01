"Близька ідеологія": Винник визначився з партією на вибори

Український секс-символ, поп-співак Олег Винник підтримав "Аграрну партію" Михайла Поплавського.

Про це артист заявив в інтерв'ю телеканалу ZIK, а витяг з відповідей надала прес-служба політсили.

"Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець з села. І я пишаюся цим. Якби я не був із села, якби я так тяжко не працював, як працюють люди на селі, я не досягнув би таких висот і не збирав сьогодні стадіони", – сказав Винник.

Винник підтримав партію Поплавського колаж

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За словами співака, йому хочеться, щоб сільська молодь України не виїжджала до Європи. Він хоче, щоб навпаки село стало європейським.

Винник і Поплавський в ефірі ZIK

"Наскільки героїчно жити за межею бідності в селі. Це реально якийсь подвиг. Про таке потрібно книги писати, як люди виживають там за таку пенсію", – сказав Винник.

Артист зібрався із Поплавським відправитися в спільний тур по регіонах на підтримку політичної сили.

Нагадаємо, 25 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів для участі у позачергових виборах до Верховної Ради. "Аграрна партія України" Поплавського потрапила до списку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Винник зібрався балотуватися до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня.

Також інформацію про початок політичної діяльності підтвердив народний артист України Віктор Павлік. А лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив партію "Голос" та її членів, з якими планує іти на парламентські вибори.

До них приєдналася Оля Полякова, заявивши, що створює свою політичну партію. Вона зазначила, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність у парламенті.

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