"Ближче до народу": в мережі ажіотаж через нові знімки дружини Зеленського

Перша леді України Олена Зеленська вразила мережу знімками зі своїм чоловіком, президентом Володимиром Зеленським.
Разом перша пара України прийшла на зйомки шоу "Ліга сміху" студії "Квартал 95", засновником і ведучим якого раніше був Зеленський. Спільні знімки Олена Зеленська опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
Цього разу подружжя перебувало в залі для глядачів і сміялися над жартами учасників і ведучих.
Олена і Володимир Зеленський
Instagram @olenazelenska_official
Користувачі мережі бурхливо відреагували на знімки, які показала Зеленська. Багато з них в коментарях відзначили, що перша пара України виглядає дуже яскраво і щиро. Іншим же сподобалося, що "президент і перша леді знаходяться поряд з народом".
"Перша пара України разом з усіма. І без зайвого пафосу, без надутого офіціозу", – пораділи шанувальники.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського відбулася 20 травня.
Його дружина, Олена Зеленська вперше з'явилася на публіці в ролі першої леді України і відразу ж викликала фурор.
Раніше Олена Зеленська розповідала, як готувалася до ролі першої леді України.
Дружина попереднього, п'ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко в свою чергу дала кілька порад Олені, порекомендувавши їй нікого не слухати і робити те, що відчуває серце.
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