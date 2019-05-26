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"Ближче до народу": в мережі ажіотаж через нові знімки дружини Зеленського

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Перша леді України Олена Зеленська вразила мережу знімками зі своїм чоловіком, президентом Володимиром Зеленським.

Разом перша пара України прийшла на зйомки шоу "Ліга сміху" студії "Квартал 95", засновником і ведучим якого раніше був Зеленський. Спільні знімки Олена Зеленська опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Цього разу подружжя перебувало в залі для глядачів і сміялися над жартами учасників і ведучих.

Олена і Володимир Зеленський

Олена і Володимир Зеленський

Instagram @olenazelenska_official

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РосЗМІ розкопали видалені з мережі фото дружини Зеленського

Користувачі мережі бурхливо відреагували на знімки, які показала Зеленська. Багато з них в коментарях відзначили, що перша пара України виглядає дуже яскраво і щиро. Іншим же сподобалося, що "президент і перша леді знаходяться поряд з народом".

# лігасміху 💥💥💥

Публікація від Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

"Перша пара України разом з усіма. І без зайвого пафосу, без надутого офіціозу", – пораділи шанувальники.

"Ближче до народу": в мережі ажіотаж через нові знімки дружини Зеленського
"Ближче до народу": в мережі ажіотаж через нові знімки дружини Зеленського
"Ближче до народу": в мережі ажіотаж через нові знімки дружини Зеленського
"Ближче до народу": в мережі ажіотаж через нові знімки дружини Зеленського
"Ближче до народу": в мережі ажіотаж через нові знімки дружини Зеленського

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!

Особи
Олена ЗеленськаВолодимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Теги
Ліга сміхуновини95 Квартал
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