Бліцінтерв'ю Логунової: про фінансове становище, розбіжності з чоловіком і скандал зі Стужук

Дружина українського актора Дмитра Ступки, модель і телеведуча Поліна Логунова стала героїнею бліцінтерв'ю для OBOZREVATEL.

Знаменитість розповіла, як пандемія коронавірусу вплинула на її сім'ю й роботу, а також повідала про розбіжності з чоловіком Дмитром Ступкою і про виховання доньки Богдани. Крім того, модель поділилася секретами стрункої фігури й зізналася, що думає про пластичні операції.

– Розкажіть, чим ви зараз займаєтеся? Що нині у вас у пріоритеті: сім'я або ж кар'єра?

– Займаюся, як завжди, розвитком, зростанням і вдосконаленням. Питання про пріоритет дуже незвичайне, бо я не можу не працювати. А сидіти з дитиною вдома, ніби це щось змінить у її житті, теж не моє. Також я не можу працювати цілодобово, не бачачи доньку, це все крайнощі. Для мене робота й дитина важливі кожен по-своєму. Робота допомагає мені давати доньці все необхідне, а моя дитина завжди буде важливіша від усіх робіт у галактиці.

– Чи вплинула якось пандемія коронавірусу на вас і вашу родину, на роботу? І як вважаєте, чи правильно зараз забороняти артистам працювати?

– Вплинула, звичайно, як і на всіх. Мало заходів і соціальних проєктів. Точніше, все зводиться до їх відсутності, дуже шкода, це вбиває людей, зокрема й морально. На мою роботу теж вплинула ця ситуація, але я не скаржуся, слава богу, у мене все добре. Радіємо, що маємо.

– Через карантин багато хто став проводити більше часу з сім'єю, із другою половинкою. У вас із Дмитром не виникало ніяких непорозумінь від постійного перебування разом?

– Ні, ми дуже гармонійно проводили час вдома, я продовжувала працювати. Найжахливіше було – це тримати дитину під замком, адже для дітей це нестерпно й сильно ламає їм психіку.

– У ваших із чоловіком стосунках наявні ревнощі? Як ви реагуєте на прихильниць чоловіка?

– Ніяк, вибачте, як може реагувати лев на горобчика – скаче і скаче.

– Не секрет, що багато пар сваряться. Як ви шукайте шляхи примирення? Чи були колись думки про розлучення з Дмитром на тлі конфліктів?

– Так, були. У нас сварки виникають щодо абсолютно конкретних ситуацій і не зі стелі узятих, той, хто винен, повинен змінити щось, тоді й конфлікт вичерпано. Ми часто поступаємося одне одному й навіть якщо щось не подобається, можемо просто поміняти ставлення до ситуації і сказати "добре". Ми дуже швидко вирішуємо конфлікти зараз, словом "добре, вибач", зазвичай усе закінчується.

– Який у вас підхід до виховання доньки? Ви з чоловіком поділяєте обов'язки?

– Ні, хто вільний, той і зайнятий дитиною, ми виконуємо абсолютно однакові завдання, але мама завжди робить трішки більше.

– У кожної родини є свої заборони. У чому ж ви обмежуєте дитину? Які заходи вживаєте, щоб виховати доньку?

– Ми стежимо за заходами безпеки, і якщо щось забороняється, пояснюємо чому. Вона розумна дуже дівчинка і все розуміє, їй не треба говорити сто разів. Розумна, але вперта, тут ми вже справляємося як можемо.

– Ваша донька Богдана, дивлячись на вас із чоловіком, бажає також розвиватися у творчості? Або в неї інші захоплення?

– Звідки ми можемо це знати в 3,5 року? У неї ще попереду багато відкриттів і бажань.

– Чи готові ви з чоловіком ще на одну дитину? Якщо ні, чому?

– Ні, мені не подобається фінансове становище чоловіка. До другої дитини я хочу більше помічників, а не тягнути все самій, як із однією.

– Як вам вдається підтримувати себе у формі? Дієти, спорт?

– Бажання – ваше єдине знаряддя проти себе самих! Не дотримуюся дієт, я вчу, як правильно їсти, щоб не товстішати. Спорт зі мною з розумного віку. Я дуже стежу за собою, тілом, зовнішнім виглядом і здоров'ям.

– Як ви ставитеся до пластики? Чи зверталися ви до їхніх послуг? Якби у вас була можливість щось змінити в зовнішності за допомогою пластики, що б це було?

– Чудово ставлюся, поки не користувалася їхніми послугами, коли настане час щось змінювати в собі, вирішуватиму залежно від ситуації, бо в юності ми всі красиві, а з роками потрібно собі допомагати.

– Нещодавно стався скандал між вами й відомою блогеркою Софією Стужук. Вам скинули інформацію про те, що Стужук не стежить за здоров'ям своїх дітей: проблеми з ногами й зубами. Блогерка дізналася, що ви виставили cторіс в Instagram зі своєю думкою про її дітей, найняла юристів за наклеп і вторгнення в особисте життя. Чим закінчилася ця історія?

– Тишею.

– Як ви ставитеся до хейтерів?

– Мені шкода їх, що люди такі порожні і спотворені, але немає ніякого діла до них.

– Чи дружите ви з блогерами? Якщо так, то з ким?

– Ні, я дружу з людьми з освітою, професією, знаннями, силою волі, інтелектом.

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