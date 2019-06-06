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"Блін, що за секс?" Спокусливе фото Кароль викликало фурор в мережі

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Українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам яскраве фото, на якому вона позувала в спокусливій сукні. Крім того, артистка пікантно оголила ногу.

Знімок Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram. Фото набрало тисячі лайків і сотні позитивних коментарів.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

viva.ua

"Жарко стало", "Божественна жінка", "Яка приголомшлива", "Мама-кішка", "Занадто прекрасна", "Які гарні очі", "Вогонь", "Що за секс?" - пишуть в мережі.

"Блін, що за секс?" Спокусливе фото Кароль викликало фурор в мережі
"Блін, що за секс?" Спокусливе фото Кароль викликало фурор в мережі
"Блін, що за секс?" Спокусливе фото Кароль викликало фурор в мережі
"Блін, що за секс?" Спокусливе фото Кароль викликало фурор в мережі
"Блін, що за секс?" Спокусливе фото Кароль викликало фурор в мережі
"Блін, що за секс?" Спокусливе фото Кароль викликало фурор в мережі
"Блін, що за секс?" Спокусливе фото Кароль викликало фурор в мережі

Зазначимо, Кароль часто балує своїх шанувальників яскравими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль розбурхала шанувальників знімком, на якому позувала в сексуальному жовтому боді з глибоким вирізом в зоні декольте.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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