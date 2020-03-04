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4 березня • оновлено в 05:15
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Бився в вазеліні, танцював стриптиз та їв волосся: чим відомий соліст Little Big

1.5т
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У 2020 році гурт Little Big представить Росію на Євробаченні в Роттердамі. Засновником і солістом колективу є Ілля Прусікін, який також знімається в відео для популярного гумористичного каналу на Youtube "КлікКлак".

Контент каналу є вельми шокуючим - часом учасникам доводиться робити досить дивні речі, наприклад, їсти чуже волосся, пірнати в басейн з гноєм або ж битися намазавшись вазеліном. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, чим займається соліст Little Big, крім музики.

Бився в вазеліні, танцював стриптиз та їв волосся: чим відомий соліст Little Big

Під час одного з випусків шоу, Прускіна і його "колег" прив'язали над басейном наповненим гноєм. Кожен раз, коли один з учасників перерізав мотузку, хтось падав в нього. Правда, солісту Little Big пощастило - він залишився єдиним, кому вдалося уберегтися.

Бився в вазеліні, танцював стриптиз та їв волосся: чим відомий соліст Little Big

Скріншот з відео

Бився в вазеліні, танцював стриптиз та їв волосся: чим відомий соліст Little Big

Скріншот з відео

Також, Прусікіну довелося приклеїти собі бороду з волосся своїх друзів, яке були "вилучене" з різних частин їхніх тіл. При цьому, головним завданням для музиканта було поїсти так, щоб волосся не потрапило до нього в рот.

Бився в вазеліні, танцював стриптиз та їв волосся: чим відомий соліст Little Big

Скріншот з відео

Бився в вазеліні, танцював стриптиз та їв волосся: чим відомий соліст Little Big

Скріншот з відео

В одному з випусків шоу Прусікін танцював стриптиз для свого друга.

Бився в вазеліні, танцював стриптиз та їв волосся: чим відомий соліст Little Big

Скріншот з відео

Бився в вазеліні, танцював стриптиз та їв волосся: чим відомий соліст Little Big

Скріншот з відео

Одним з найбільш пам'ятних епізодів для шанувальників шоу був випуск, в якому учасникам довелося вимазавшись вазеліном битися в дитячому басейні.

Бився в вазеліні, танцював стриптиз та їв волосся: чим відомий соліст Little Big

Скріншот з відео

Бився в вазеліні, танцював стриптиз та їв волосся: чим відомий соліст Little Big

Скріншот з відео

Бився в вазеліні, танцював стриптиз та їв волосся: чим відомий соліст Little Big

Скріншот з відео

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що лідер гурту Little Big Ілля Прусікін згадав, як одного разу його послав Володимир Зеленський.

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Автор
Марія Дідик
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Cachko Elena
Cachko Elena
придуркии,какая страна такие и посланники
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Cachko Elena, посылайте свое Джамудло,пусть спивает теперь про репарации)))
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