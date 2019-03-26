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Бився в судомах: син популярного в РФ актора помер на вулиці

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Сина російського актора театру і кіно Ігоря Бужинського знайшли мертвим в Москві. Підлітка, котрий бився в судомах знайшли на вілиці. Поруч з ним виявлені рюкзак і пляшка з холодним чаєм.

16-річний хлопець помер до приїзду лікарів, передає "Московський комсомолець".

Бився в судомах: син популярного в РФ актора помер на вулиці
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У цей день син Бужинського посварився зі своєю дівчиною-школяркою, яка вирішила його кинути. Відомо, що він разом з батьком вів канал на YouTube, брав інтерв'ю у спортсменів, сам займався футболом.

Перед смертю він зателефонував батькові, передавши йому пароль від каналу, і матері, налякавши її своїм емоційним станом. Мати також розповіла правоохоронцям, що син скаржився на здоров'я і непритомнів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в США на 79 році життя помер сценарист і режисер Ларрі Коен. Згідно з наявною інформацією, він помер 23 березня в Лос-Анджелесі. Коен прославився завдяки фільмам "Телефонна будка" з Коліном Фарреллом, "Чорний цезар", "Заворушення в Гарлемі" і серії фільмів про Коломбо

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