Бився в судомах: син популярного в РФ актора помер на вулиці

Сина російського актора театру і кіно Ігоря Бужинського знайшли мертвим в Москві. Підлітка, котрий бився в судомах знайшли на вілиці. Поруч з ним виявлені рюкзак і пляшка з холодним чаєм.

16-річний хлопець помер до приїзду лікарів, передає "Московський комсомолець".

У цей день син Бужинського посварився зі своєю дівчиною-школяркою, яка вирішила його кинути. Відомо, що він разом з батьком вів канал на YouTube, брав інтерв'ю у спортсменів, сам займався футболом.

Перед смертю він зателефонував батькові, передавши йому пароль від каналу, і матері, налякавши її своїм емоційним станом. Мати також розповіла правоохоронцям, що син скаржився на здоров'я і непритомнів.

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