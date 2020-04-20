Українська співачка Ірина Білик розкрила страшні деталі особистого життя, розповівши, що один з її чоловіків, шоумен Дмитро Коляденко жорстоко її бив.

Так, Ірина прожила в цивільному шлюбі з Коляденко майже 5 років. За цей час шоумен її часто бив і влаштовував скандали через ревнощі. Про це йшла мова в інтерв'ю Білик виданню "Гордон" (дивіться відео в кінці новини).

"Так, у нас були скандали і бійки з Дімою Коляденком. В основному – він мене бив. Але це все було через велику любов", – поділилася співачка.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко РБК-Україна

Також артистка уточнила, що Коляденко її дуже ревнував до інших чоловіків. Через це він часто здійснював божевільні вчинки. Артистці доводилося викликати поліцію, але навіть вона не завжди могла втихомирити Дмитра.

"Діма різав картини, хапав мене за волосся. Поліція приїздила дуже часто. Всі вже знали, що за цією адресою Ірина Білик живе з Дімою Коляденком, який бешкетує, хуліганить. І навіть поліція не могла його втихомирити".

Ірина розповіла, як одного разу їй довелося знімати побої – Коляденко бив її по голові і наставив багато синців.

"Я знімала побої на голові. І жінки з поліції хотіли Діму вбити, коли побачили мої синці, садна. Але я йому все пробачила. Напевно ці дивні речі з людиною робила велика любов. Він і справді дуже ревнивий. Я зараз йому кажу: "Діма, чого ти бився? Навіщо ти ревнував? Навіщо ти зробив так, що ми зараз не разом? "Він каже: "Ось, Біличко, не знаю. Так я тебе люблю, що ревную". Все, це єдина відповідь, і нічого іншого він сказати не може", – підсумувала Білик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розповіла про страшний скандал з нинішнім чоловіком Асланом Ахмадовим через ревнощі.