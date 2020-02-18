Бив і принижував дітей: зірка "Шерлока" зробив кричуще зізнання

Відомий британський актор і зірка серіалу "Шерлок" Мартін Фріман зізнався, що застосовував до своїх дітей – сина Джо і дочки Грейс – фізичні і моральні покарання.

Про це актор розповів в інтерв'ю виданню The Sunday Times.

Мартін Фріман Getty

Так, Мартін зізнався, що коли 14-річний Джо і 11-річна Грейс були меньші, він не завжди міг себе стримувати:

"Одне з правил говорить: не бити своїх дітей і не називати їх маленькими покидьками. Але, знаєте, я робив і те, і інше. Знаю, що не повинен був так чинити. І не пишаюся цим. Я відшльопав їх двічі, а маленькими покидьками називав більше двох разів. Хотів, щоб вони зрозуміли. До того ж був занадто нетерплячий і знаходився на межі своїх сил... Я завжди відкрито говорив про свої батьківські недоліки. Не впевнений, що кричу більше, ніж інші люди, але вже точно частіше в цьому зізнаюся ".

Мартін Фріман Getty

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