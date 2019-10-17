"Бити по ср*ці": Мухарський запропонував нове покарання для нардепів

Телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський запропонував посилити законодавство для народних депутатів, які прогулюють засідання Верховної Ради і не виконують свою роботу.

Таку ідею він озвучив в ефірі ObozTV, коментуючи репліку одного з телеглядачів, що депутатів треба "карати різками", Мухарський заявив: "Це безумовно народний метод, який існує в уяві тих людей, хто хотів би спочатку різки, а потім повісити на стовпах. Є такі люди, які хочуть повернутися до суворих методів прямого покарання".

Шоумен зазначив, що він би "просто звільняв" нардепів-прогульників.

На заперечення, що Конституція забороняє звільняти обраних депутатів, Мухарський заявив: "Тоді різками. Залежно від прогулів – 30 на перший раз, потім 40, потім 50 і аж до того, щоб вони вже не могли сидіти. Щоб приходили і стояли. Бити по ср*ці".

"Треба жорсткіше зробити законодавство щодо недобросовісного виконання своїх обов'язків народними депутатами", – підкреслив він.

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада прийняла закон про посилення відповідальності народних депутатів за прогули. Тепер їм загрожує позбавлення заробітної плати та інших виплат.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!