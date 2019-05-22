"Бісить..." Кошовий із "Кварталу" вразив заявою про дружину

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів інтимні моменти особистого життя, поділившись тим, що його дратує в дружині Ксенії.

Євген розповів, що вони познайомилися, коли він уже був відомим завдяки "Кварталу", проте Ксенію це не вразило. Вона взагалі не бачила в ньому потенційного чоловіка, пише Viva.

"Ксенія полонила мене тим, що не кидалася на шию, хоча "Квартал" тоді вже був популярним", – розповів Кошовий.

Євген Кошовий з дружиною МедиаНяня

"Я навіть не думала про те, що він може стати моїм хлопцем. Крім того, взагалі не розцінювала його як свого майбутнього чоловіка. Наступного дня після нашої першої зустрічі мої подружки говорили, що дзвонив Женя Кошовий і просив номер телефону. Але у мене це не викликало ніяких емоцій, тому що я не знала, хто він", – додала Ксенія.

Також зіркове сімейство зазначило: не дивлячись на те, що вони створюють враження ідеальної пари, у них є багато моментів, які дратують і стають причиною для сварок.

Сім'я Євгена Кошового viva.ua

"Мене бісить, що ми можемо розпалити скандал із нічого", – розповів Кошовий. Ксенія ж, зі свого боку додала, що її дратує впертість Євгенія.

"У Жені є така риса характеру, що в будь-якому випадку він скаже мені, що я не права", – сказала вона.

Євген і Ксенія Кошові 24СМІ

Зазначимо, що Євген і Ксенія Кошова 12 років живуть разом, подружжя виховує двох доньоок Варвару і Серафиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Кошовий зняв зворушливе привітання своїй дружині з нагоди річниці їхнього весілля, в якому розповів про кращі її риси.

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