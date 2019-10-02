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2 жовтня • оновлено в 23:14
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"Бісить і нудить!" Блогерка розгромила безкарність на прикладі Бочкарьової й Ко

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Скандальна російська блогерка Лена Міро заявила, що її нудить від безкарності по відношенню до російських зірок, на прикладі Наталії Бочкарьової з наркотиками.

Про це вона написала в своєму блозі, пригадавши також скандал із Михайлом Боярським та Юлією Началовою, які також ухихилися від відповідальності через проступки.

Міро розкритикувала безкарність Бочкарьової, Боярського та Началової

Міро розкритикувала безкарність Бочкарьової, Боярського та Началової

"Наталя Бочкарьова – та, яка Даша Букіна із "Щасливі разом" – заперечує, що була спіймана з наркотиками в трусах. Це була не я. Тих, хто говорить, що це була я, засуджу. Не вірте пліткам. Ось логіка Бочкарьової. Далі – більше. Михайло Дартан'янович Боярський – людина відоміша за Дашу Букіну. Але й він, замість того, щоб бути прикладом для суспільства, кинув позавчора автомобіль на зустрічній смузі", – почала Міро.

Боярський кинув машину на зустрічній смузі

Боярський кинув машину на зустрічній смузі

Фото: Pikabu

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Вона також нагадала про "святу Юлю Началову", яку за рік до смерті спіймали не в тверезому стані за кермом, після чого позбавили водійських прав.

"А тепер давайте поговоримо не про чорні дірки, а про нас із вами? Хочу показати вам два відео. На першому ви бачите жінку, затриману співробітниками поліції. Ось ви особисто вірите Бочкарьовій? Я категорично не вірю. І така її поведінка мене категорично бісить. Сказати, чому? Від знахабнілих тупих сосок, радянських зірок, олігархів і мажорів, які втратили зв'язок із реальністю і свято вірять у силу беззаконня й корупції в нашій країні, мене нудить. Бочкарьова не просто відмовилася від медичного огляду і заявляє, що на відео – не вона. Вона ще й сміє погрожувати всім тим, хто їй не вірить", – зазначила блогерка.

За словами Міро, вона вірить лише в те, що актриса їхала Москвою "обдовбаною", після чого у неї знайшли наркотики. Також Олена вірить, що в Росії й далі плюватимуть на закони всі, у кого є зв'язки, поки інші тримають язика за зубами.

"Знаєте, що найстрашніше? Адже вона могла і людину переїхати. Чийогось чоловіка, батька, сина. Чиюсь дружину, матір, дочку. І я хочу справедливого покарання для цих всіх "зірок". Тих, хто вважає себе вищими інших. Тих, хто впевнений у своїй безкарності", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.

Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.

Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.

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Особи
Наталя Бочкарьова Михайло Боярський Юлія Началова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали наркотики блогер
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