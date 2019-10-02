"Бісить і нудить!" Блогерка розгромила безкарність на прикладі Бочкарьової й Ко

Скандальна російська блогерка Лена Міро заявила, що її нудить від безкарності по відношенню до російських зірок, на прикладі Наталії Бочкарьової з наркотиками.

Про це вона написала в своєму блозі, пригадавши також скандал із Михайлом Боярським та Юлією Началовою, які також ухихилися від відповідальності через проступки.

Міро розкритикувала безкарність Бочкарьової, Боярського та Началової

"Наталя Бочкарьова – та, яка Даша Букіна із "Щасливі разом" – заперечує, що була спіймана з наркотиками в трусах. Це була не я. Тих, хто говорить, що це була я, засуджу. Не вірте пліткам. Ось логіка Бочкарьової. Далі – більше. Михайло Дартан'янович Боярський – людина відоміша за Дашу Букіну. Але й він, замість того, щоб бути прикладом для суспільства, кинув позавчора автомобіль на зустрічній смузі", – почала Міро.

Боярський кинув машину на зустрічній смузі Фото: Pikabu

Вона також нагадала про "святу Юлю Началову", яку за рік до смерті спіймали не в тверезому стані за кермом, після чого позбавили водійських прав.

"А тепер давайте поговоримо не про чорні дірки, а про нас із вами? Хочу показати вам два відео. На першому ви бачите жінку, затриману співробітниками поліції. Ось ви особисто вірите Бочкарьовій? Я категорично не вірю. І така її поведінка мене категорично бісить. Сказати, чому? Від знахабнілих тупих сосок, радянських зірок, олігархів і мажорів, які втратили зв'язок із реальністю і свято вірять у силу беззаконня й корупції в нашій країні, мене нудить. Бочкарьова не просто відмовилася від медичного огляду і заявляє, що на відео – не вона. Вона ще й сміє погрожувати всім тим, хто їй не вірить", – зазначила блогерка.

За словами Міро, вона вірить лише в те, що актриса їхала Москвою "обдовбаною", після чого у неї знайшли наркотики. Також Олена вірить, що в Росії й далі плюватимуть на закони всі, у кого є зв'язки, поки інші тримають язика за зубами.

"Знаєте, що найстрашніше? Адже вона могла і людину переїхати. Чийогось чоловіка, батька, сина. Чиюсь дружину, матір, дочку. І я хочу справедливого покарання для цих всіх "зірок". Тих, хто вважає себе вищими інших. Тих, хто впевнений у своїй безкарності", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.

Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.

Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.

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