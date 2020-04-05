Біполярний розлад: що це за хвороба і кого із зірок вона вражала

В останні роки біполярні розлади є однією з найбільш широко обговорюваних тем у зв'язку з різким зростанням числа хворих. Увагу громадськості до даної проблеми активно привертають й знаменитості, які відкрито говорять про свій діагноз Так, нещодавно американська співачка Селена Гомес зізналася, що у неї виявили це страшне захворювання.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, що таке біполярні розлади та кого ще з зірок вражала ця хвороба.

Біполярний афективний розлад (скорочено БАР) – це психічний розлад, при якому чергуються маніакальні та депресивні стани. У фазі манії у людини неймовірно гарний настрій, він енергійний, життєрадісний і при цьому легко дратується. Під час депресії погляд на життя стає різко негативним, з'являються суїцидальні думки, ненависть до себе.

Демі Ловато, Брітні Спірс і Мел Гібсон

Мерая Кері

Американська поп-діва Мерая Кері зізналася, що біполярний розлад їй діагностували ще у 2001 році. Однак вона відкрито розповіла про хворобу лише у квітні 2018 року.

Мерая Кері

"Протягом дуже довгого часу у мене були проблеми зі сном. Але це було не зовсім звичайне безсоння, я не лежала у своєму ліжку, рахуючи овець. Я просто весь час працювала, працювала і працювала. Я була дратівливою і відчувала страх, що підведу інших людей. Виявилося, що це була манія. Думаю, мої депресивні епізоди характеризувалися дуже низьким рівнем енергії. Мені було дуже самотньо і сумно. Я відчувала себе винуватою за те, що недостатньо роблю для своєї кар'єри", – зізналася співачка.

Демі Ловато

Демі Ловато

До зірок з психічними розладами відноситься й Демі Ловато. Недугу співачки та актриси спровокувало розставання з бойфрендом, співаком Джо Джонасом. Зазначимо, що захворювання дівчини супроводжувалося спалахами булімії, ускладнювалося пристрастю до алкоголю та наркотиків. У 2011 році їй вдалося побороти всі ці недуги та досягти стану тривалої ремісії.

Брітні Спірс

Брітні Спірс

У 2007 році, коли Брітні поголила голову, потім спробувала вчинити суїцид, лікарі поставили їй діагноз "післяродова депресія, ускладнена біполярним розладом". Вона кілька разів була госпіталізована в реабілітаційні центри, а потім потрапила в психіатричний медичний центр, де її лікували від страшної хвороби. Співачці знадобилося кілька років, щоб знову встати на ноги та продовжити кар'єру.

Мел Гібсон

Мел Гібсон

Мел Гібсон – ще один актор, який страждає від біполярного розладу і сильної депресії. На додаток до всього, в артиста були проблеми з алкоголем, і він був заарештований за напад на шерифа. Після події Гібсон публічно вибачився і звернувся за професійною допомогою.

Аманда Байнс

Аманда Байнс

Зірка підліткових фільмів початку 2000-х Аманда Байнс у 2014 році потрапила в реабілітаційний центр через проблеми з психікою. Актриса стверджувала, що піддалася насильству з боку батька, а потім відмовилася від своєї заяви. Їй поставили діагноз: біполярні розлади, що чергуються з параноєю і депресією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український репер Джиган натякнув на те, що у нього виявили біполярні розлади.

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