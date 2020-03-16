Біполярний розлад? Джиган натякнув на страшну хворобу

Український репер Джиган, який загримів у психлікарню через наркозалежнысть, натякнув на те, що у нього виявили страшне захворювання - біполярний розлад.

Про це чоловік повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/iamgeegun

Біполярний афективний розлад (скорочено БАР) - це психічний розлад, при якому чергуються маніакальні і депресивні стани. У фазі манії у людини неймовірно гарний настрій, він енергійний, життєрадісний і при цьому легко дратується. Під час депресії погляд на життя стає різко негативним, з'являються суїцидальні думки, ненависть до себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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