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16 березня • оновлено в 13:35
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Біполярний розлад? Джиган натякнув на страшну хворобу

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Український репер Джиган, який загримів у психлікарню через наркозалежнысть, натякнув на те, що у нього виявили страшне захворювання - біполярний розлад.

Про це чоловік повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Біполярний розлад? Джиган натякнув на страшну хворобу

instagram.com/iamgeegun

Біполярний розлад? Джиган натякнув на страшну хворобу

Біполярний афективний розлад (скорочено БАР) - це психічний розлад, при якому чергуються маніакальні і депресивні стани. У фазі манії у людини неймовірно гарний настрій, він енергійний, життєрадісний і при цьому легко дратується. Під час депресії погляд на життя стає різко негативним, з'являються суїцидальні думки, ненависть до себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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