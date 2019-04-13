"Більше я вже ніколи не наважусь..." Пугачова зробила особисте зізнання перед 70-річчям

Російська зірка, примадонна Алла Пугачова підтвердила чутки про повернення на сцену. Так, артистка дасть ювілейний концерт на честь 70-річчя.

Про це повідомило видання "Вокруг ТВ". "Здоров'я треба берегти. Цей концерт для мене святе, бо головна мотивація — діти. Більше я вже не наважусь нічого цього робити. З такими муками і нервами!" — зізналася Пугачова.

Зазначимо, що шоу під назвою "Алла Пугачева. PS" відбудеться 17 квітня в Москві на сцені Кремлівського палацу. Також всупереч чуткам про те, що примадонна давно вже не в голосі і не може співати в живу, Алла Борисівна запевнила: використовувати фонограму на своєму ювілейному концерті не збирається, тому що не вміє під неї відкривати рот.

Алла Пугачова Фото: Фото: Vladtime

Цікаво, що виступати перед повним залом для глядачів Пугачова взагалі не збиралася. Спочатку вона планувала зробити концерт для дітей та близьких і записати його для телебачення. Але щось пішло не так.

"Коли почали готуватися, в Кремлі дивувалися, чому я людей на концерт не кличу: "А як же зал буде порожній? Може, справжній концерт зробимо?" "Зробимо", — відповіла я машинально, бо була вся в думках, на емоціях. Потім мені телефонують і кажуть, що почалася метушня з квитками. Я здивувалася і перепитала: "З якими квитками?"... Ось так мене і засватали на мій власний концерт", — заявила Пугачова в бесіді з журналістом "МК".

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми Фото: instagram/maxgalkinru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ повідомили про скандал, який розгорнувся в мережі навколо майбутнього ювілейного концерту Алли Пугачової в Кремлівському палаці Москви.

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