"Більше немає сенсу приховувати": Лазарєв показав відео з "весілля" і дав пояснення

Російський співак Сергій Лазарєв прокоментував загадковий знімок зі свого "весілля", який розповсюджували в мережі 13 червня.
Він опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, в якому виявилося, що вся ця сцена з нареченою біля вівтаря є рекламою.
"Більше немає сенсу приховувати. Я нарешті зважився. І дуже щасливий, що можу зробити щасливими вас, мої улюблені підписники", – підписав він під роликом, тримаючи інтригу.
У відео Лазарєв йде з моделлю з Ізраїлю від весільної арки, всі кидають їм пелюстки троянд. "Наречена" говорить йому, що щаслива. На що отримує таку відповідь:
Сергій Лазарєв - весілля-фейк
Кадр з відео
"Я теж. Дівчина, а машина то моя де?! Я щойно купив новий автомобіль. Це головний приз в моєму безпрограшному конкурсі. Або переможець може забрати мільйон рублів", – заявив співак.
Він пообіцяв кожному, хто підпишеться на аккаунт "leto lazareva" в Instagram, косметику від фірми "Л'Етуаль". А найголовнішим призом в списку артиста є Mercedes-Benz.
"Ну все зрозуміло. Рекламний хід вдався. Свої коментарі навіть не знайшла", "Дивно, що всі мої коменти пропали", "Ось - ж піз ** бол! Піз **т і не червоніє! Це взагалі повне дно для артиста. Невже хтось ще ведеться на подібного роду цирк", "Я думала, що він одружився", – відреагували шанувальники.
Більше немає сенсу приховувати .. Я нарешті зважився І дуже щасливий, що можу зробити щасливими вас, мої улюблені передплатники! Це не конкурс, адже АБСОЛЮТНО ВСІ, хто додасть в друзі @leto_lazareva і всіх друзів аккаунта @leto_lazareva, ОТРИМАЮТЬ подарунки від Л'Етуаль! ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ А найголовніший приз це новенький Mercedes-Benz або ж переможець може забрати 💸 1.000.000 рублів! ⠀ ⠀ Щоб було багато, дуже багато переможців, я також дарую 🎁10 РІЧНИХ запасів косметики 🛍50 бьютібоксов 💸 і грошові призи ЩОДЕННО Просто додай в друзі @leto_lazareva і всіх його друзів! І чекай свій подарунок від мене. ⠀⠀⠀⠀⠀ А прямо зараз залиш коментар під цим постом і я вже сьогодні виберу того, кому переведу 20 000 рублів на карту. Ps кількість коментарів не обмежена. У будь-який час напишу стоп і виберемо 15-ий коментар до стоп! Пам'ятайте, в цьому безкоштовному конкурсі виграють всі! Поїхали 👇 # сергейлазарев # конкурс
Нагадаємо, що 13 червня в мережі з'явилася "весільна" фотографія Лазарева. Користувачі озвучили різні версії: починаючи від зйомок нового кліпу, закінчуючи приховуванням нетрадиційної орієнтації.
Нагадаємо, що нещодавно в ЗМІ також поширилися чутки про народження доньки Сергія Лазарєва, яку він нібито приховував більше 8 місяців. Нині офіційно відомо тільки про одну дитину російського співака – Сергій самотужки виховує сина Микиту. Артист ніколи не був у шлюбі, про те, хто народив йому хлопчика, він також не розповідає. Зараз Микиті 4,5 року.
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