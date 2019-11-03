"Більше не вийду": Пугачова засмутила глядачів на концерті в Мінську

Співачка Алла Пугачова заявила, що не вийде на сцену до 80-річного ювілею. Крім того, артистка відмовилася виходити на біс після концерту в Мінську, чим засмутила своїх фанатів.

Пугачова зазначила, що дуже втомилася. Відео розміщено у соціальній мережі Instagram.

Алла Пугачова Вести

Після того, як зал почав кликати Пугачову на біс, вона з-за лаштунків повідомила, що втомилася.

"Не кричіть, я більше не вийду. Я лежу на дивані, зараз мені принесуть чаю...", - сказала співачка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, примадонна російської естради Алла Пугачова прибула 2 листопада в Білорусь, де повторила недавню витівку з проїздом по перону на автомобілі.

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