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Більше не холостяк: 45-річний український актор одружився

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Український актор Олексій Нагрудний, зірка серіалу "Дзвонар", розлучився зі статусом "холостяка". Минулого тижня артист відсвяткував своє 45-річчя і одружився на кастинг-директорі Світлані Горошковій.

Весільна церемонія пройшла в європейському стилі в центрі столиці. Замість традиційного білого вбрання наречена обрала коротку дизайнерську сукню та білі кеди.

Більше не холостяк: 45-річний український актор одружився

Пару привітали добре відомі українському глядачеві зірки кіно і телебачення, колеги по цеху. Серед них Стас Боклан, Лілія Ребрик, Андрій Дикий, Любава Грешнова, Михайло Кукуюк, Ольга Павловець, Кирило Жандаров та інші.

Наскільки відомо, Олексій Нагрудний і Світлана Горошкова давно живуть разом і виховують 11-річного сина Олександра. Нещодавно хлопець дебютував у головній ролі українського проекту "Сім'я на рік" - пішов по стопах батька.

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Прем'єра детективного серіалу "Дзвонар", в якому Олексій Нагрудний зіграв одну з головних ролей, відбулася 1 квітня на каналі 2+2.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у четвер, 4 квітня російському секс-символу, акторові і телеведучому Дмитру Нагієву виповнилося 52 роки. У день народження син зірки серіалів "Кухня" та "Фізрук" Кирило Нагієв показав, як Дмитро виглядав в молодості, опублікувавши архівний знімок в Instagram.

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Місце
Україна
Теги
акторвесілля
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Молодці! Ось так і треба: понад 10 років перевіряли свої взаємини, наразі побралися!!!)))
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