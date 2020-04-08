"Більше насильства та агресії": ексведуча "Орла і решки" Бадоєва розповіла про карантин в Італії

Українська телеведуча, ексзірка програми "Орел і решка" Жанна Бадоєва розповіла про карантин в Італії.

Так, за словами артистки, його ввели в країні ще з початку березня і люди вже сильно втомилися сидіти вдома. Бадоєва зазначила, що у зв'язку з вимушеною ізоляцією в поліції почастішали виклики через сімейні сварки та насильство. Про це Бадоєва заявила в інтерв'ю російській журналістці Ірині Шихман (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Жанна Бадоєва Фото: instagram/zhanna_badoeva

"Ти знаєш, по-перше, ми тут знаходимося на жорсткому карантині з початку березня. Ми вже адаптувалися. Хоча я говорю з людьми і, звичайно, всі втомилися, всі хочуть рухатися і їм вже складно жити зі своїми чоловіками та дружинами. У поліції почастішали виклики через сімейні сварки, домашнє насильство, агресію. У людей же теж здають нерви й вони можуть виплескувати свій негатив тільки на тих, хто поруч. Тому що ти не можеш піти нікуди: на роботу, до друзів. тільки сидиш вдома і виходиш в магазин або в аптеку за спеціальним дозволом", – сказала Бадоєва.

Також вона додала, що сподівається: в кінці квітня це все закінчиться і всі зможуть знову жити звичним життям.

Жанна Бадоєва Скріншот з відео

"Я знаю, що існує три етапи цього вірусу. Перший, коли заражена дуже велика кількість людей. Другий – половина, а третій, коли ніхто. І мені сказали, що наша зона увійшла вже на другу стадію. Сподіваюся, що в кінці квітня ми вийдемо в нуль і знову почнемо жити звичним життям", – підсумувала Бадоєва.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський актор, зірка фільму "Ті, що вижили" Джей Бенедикт помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Йому було 68 років.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!