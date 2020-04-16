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16 квітня • оновлено в 11:49
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"Більш як 40 років і не даси!" Пугачова вразила шанувальників зовнішнім виглядом

1.8т
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Російська співачка Алла Пугачова потішила шанувальників новим селфі, показавши обличчя крупним планом.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instgram. На ньому примадонна позувала з ніжним макіяжем і об'ємною зачіскою.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Фото: globallookpress.com

"Жива, здорова, щаслива! Пішла на восьмий десяток. Дякую всім за привітання", – написала Пугачова.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Шанувальники засипали співачку компліментами, зазначивши, що вона виглядає на фото дуже красиво і молодо.

"Більш як 40 років і не даси!" Пугачова вразила шанувальників зовнішнім виглядом
"Більш як 40 років і не даси!" Пугачова вразила шанувальників зовнішнім виглядом
"Більш як 40 років і не даси!" Пугачова вразила шанувальників зовнішнім виглядом
"Більш як 40 років і не даси!" Пугачова вразила шанувальників зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова показала стрункі ноги в спокусливій сукні з екстравагантним розрізом.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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