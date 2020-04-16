"Більш як 40 років і не даси!" Пугачова вразила шанувальників зовнішнім виглядом

Російська співачка Алла Пугачова потішила шанувальників новим селфі, показавши обличчя крупним планом.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instgram. На ньому примадонна позувала з ніжним макіяжем і об'ємною зачіскою.

Алла Пугачова Фото: globallookpress.com

"Жива, здорова, щаслива! Пішла на восьмий десяток. Дякую всім за привітання", – написала Пугачова.

Алла Пугачова

Шанувальники засипали співачку компліментами, зазначивши, що вона виглядає на фото дуже красиво і молодо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова показала стрункі ноги в спокусливій сукні з екстравагантним розрізом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.