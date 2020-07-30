Білоруський комік Іван Усович, який переїхав жити в Росію, висловився про ситуацію, яка склалася навколо майбутніх президентських виборів в Білорусі, і розкритикував Олександра Лукашенка.

Він зазначив, йому не подобається, що Лукашенко займає пост глави держави вже 26 років, влаштував в Білорусі диктатуру і зараз брудними способами прибирає з дороги своїх конкурентів. Про це йшла мова в інтерв'ю Усовича Юрію Дудю (дивіться відео в кінці новини).

Юрій Дудь і Іван Усович YouTube (скріншот відео)

Іван також зазначив, що побоюється висловлювань проти президента Білорусі Лукашенка, проте вважає за дурне відмовчуватися. Він не виключає того, що після повернення в Білорусь може стати політв'язнем і понести відповідальність за свої слова та заклики до протестів в Білорусі.

"Лідер білоруської опозиції, ким я став... Але треба звикати. Я вже репетирую, як буду на засіданні суду. Не те що б я став якимось політекспертом, але просто якщо тебе запитують про політичну ситуацію в Білорусі, дивно на це не відповідати і відмовчуватися. Це як ніби ти сам себе поважати не будеш. Я говорив, що потрібно виходити на площу і протестувати. Зараз нічого не змінилося. Бабаріко не допустили до виборів, залишилася Тихановська. У підсумку тепер всім потрібно йти голосувати за Тихановську", – висловився Усович.

Усович і Дудь поговорили про політику в Білорусі YouTube (скріншот відео)

За його словами, диктатура Лукашенка є однією з головних проблем держави, а той факт, що нинішній президент хвалиться відсутністю війни в країні, артист вважає безглуздим.

"Що мені не подобається в Білорусі? Так що людей пи*дять палицями по є*алу. Що тут може подобатися? І то що один чувак при владі вже 600 років. Мені ось що дивно – єдине, за що він топить, це те, що в Білорусі немає війни. Хоча чому вона повинна бути в Європі в 2020 році. В Україні йде війна, але це одиничний випадок. У Білорусі просто ще немає звідки цій війні взятися. Ніяких розбіжностей з мовою,з релігією. Нічого такого немає, то чому, бл*дь повинна бути війна в Білорусі? Брест з Могильовом буде воювати?" – додав Іван Усович.

Усович розкритикував Лукашенка YouTube (скріншот відео)

Він також прокоментував скандал навколо того, що колишнього голови правління Белгазпромбанка і головного конкурента глави Білорусі Олександра Лукашенка Віктора Бабарико не допустили до виборів.

"У тому, що Бабарико не допустили до виборів, немає нічого дивного. Я думаю, що вже всі білоруси програли в своїй голові найгірші сценарії. І всі розуміють, як ці вибори закінчаться (перемогою Лукашенко – Ред). Їм "намалюють" 75% голосів за Лукашенка і вони просто будуть жити в країні, де всі не люблять президента. Хочеться сподіватися, що це може змінитися, але це буде не зараз", – зазначив комік.

Іван Усович YouTube (скріншот відео)

Комік пояснив, чому почав відкрито говорити про політику, хоча раніше вважав себе аполітичною людиною.

"В цілому є відчуття, що люди якось більше почали цікавитися політикою. Я бачу, що це знаходить якийсь відгук. До руху в Білорусі, який розгорнувся цього літа, я був аполітичною людиною. Однак якщо ти народився в цій країні в 1993 році, і ріс все життя в Білорусі, і все твоє життя там був один і той же президент, якого не можна змінити, ти хочеш-не хочеш будеш аполітичним. Я думаю, білоруси ще півроку тому менше цікавилися політикою. А зараз прямо всі прокинулися, почали в це входити. Це круто ... Просто білоруське законодавство, воно якесь таке, ніби говориш очевидні речі. а виявляється, ти п'ять статей порушив. Коротше, чекаємо, що буде далі", – зазначив Усович.

Дудь і Усович YouTube (скріншот відео)

Раніше Іван Усович відзначав, що якщо Лукашенко буде перешкоджати іншим кандидатам на пост президента Білорусі брати участь в передвиборних перегонів, то він сподівається на свідомість населення країни і закликає всіх виходити на протести.

"Єдина надія, що просто дуже багато людей вийдуть на площу і своєю кількістю покажуть і Лукашенку, і силовикам, і самі собі, наскільки їх багато, і що це явно не 10%, які він – Лукашенко – дав Тихановській з Бабарико", – вказав артист.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі пройдуть чергові президентські вибори. У разі перемоги на них Олександр Лукашенко стане президентом країни вшосте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько висловив думку, що Світлана Тіхановська могла б виграти з великим відривом у чинного глави держави Олександра Лукашенка.